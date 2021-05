Casalvecchio rende omaggio alla Croce Rossa: bandiera esposta in Municipio nel giorno della Festa Internazionale

In occasione della consegna della bandiera l’Amministrazione Comunale di Casalvecchio ha voluto rendere merito ai volontari che si sono prodigati in numerose attività di assistenza Socio-Sanitaria per la somministrazione di tamponi e vaccini in un tempo così difficile e complicato dalla emergenza pandemica da Covid19.

Oggi 8 maggio 2021, in occasione della Festa Internazionale della Croce Rossa, il sindaco Noè Andreano e l’amministrazione comunale di Casalvecchio di Puglia,hanno accolto l’invito del comitato locale di San Severo e Torremaggiore a esporre la bandiera della Croce Rossa consegnata dai volontari locali.

Il vessillo campeggerà sulla facciata della sede municipale in segno di riconoscimento dell’opera meritoria dei volontari nel comune di Casalvecchio e, più in generale, in tutto il mondo.

In occasione della consegna della bandiera l’Amministrazione Comunale di Casalvecchio ha voluto rendere merito ai volontari che si sono prodigati in numerose attività di assistenza Socio-Sanitaria per la somministrazione di tamponi e vaccini in un tempo così difficile e complicato dalla emergenza pandemica da Covid19.

Dichiara il sindaco Noé Andreano: “Porgo con ammirazione sentiti ringraziamenti ai Volontari Eduard Ailenei, Danilo Di Maria, Denisa Giurica, Bianca Ailenei, Angela Guerrieri, Antonio Di Giorgio, all’Infermiera Volontaria Cri Anna D’Errico e al Magg. Com. Corpo Militare Cri Giuseppe De Vita, per l’impegno e l’abnegazione a sostegno dell’istituzione locale nell’assistenza ai cittadini della Comunità. Porgo i miei saluti alla Presidente Paola Cuccitto con i delegati delle sei aree e tutto il gruppo di volontari di Croce Rossa Italiana - Comitato San Severo Torremaggiore - che con serietà e affidabilità animano il gruppo locale che si ispira i principi indicati dal fondatore Henry Dunant: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.”

La Croce Rossa è una delle più grandi organizzazioni a livello Internazionale con l’obiettivo principale di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. Opera per la tutela della salute e sostiene attività e progetti volti alla formazione e informazione su corretti stili di vita, educazione alla salute e pratiche di primo soccorso.