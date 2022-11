Giornata della memoria transgender: all'Altrocinema Cicolella la proiezione di 'Varichina'

Arcigay Foggia 'Le Bigotte, insieme a 'Laltrocinema Cicolella' e all’associazione 'Sale di Città', in occasione della Giornata della memoria transgender (TDoR - Transgender Day of Remembrance) che si celebra il 20 novembre, promuovono un’iniziativa per ricordare le persone transgender vittime di violenze transfobiche e per promuovere una cultura di inclusione e accoglienza.

L’appuntamento è per martedì 22 novembre alle ore 20 presso 'Laltrocinema' in via Duomo a Foggia per guardare tutte assieme 'Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis', un docufilm che racconta la fluidità, talvolta inconsapevole, dell’identità di genere, in un territorio a volte aspro ma ricco di sorprese come la Puglia.

Avremo anche l’opportunità di dialogare con il regista Antonio Palumbo e sarà per noi tutte un’occasione di fare il punto sulla questione identità di genere nel nostro paese e su quali sono i progetti futuri verso cui orientare la nostra lotta. Costo del biglietto: 3 € da acquistare direttamente al botteghino del cinema. "Siamo altresì felici di far parte dell’iniziativa di Parcocittà 'La settimana dei diritti', che si conclude con la giornata contro la violenza sulle donne, perché è importante fare rete e lanciare a gran voce tutte insieme che questa violenza e la violenza transfobica hanno la stessa matrice. Queste iniziative sono un’occasione per rilanciare il diritto, per le persone transgender e per le donne, di essere se stesse e con pari diritti".