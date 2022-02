Giornata internazionale della lingua madre: al 'Federico II' un seminario sulla figura di Matteo Salvatore

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale della lingua madre, che cadrà lunedì 21 febbraio 2022, l’IIS ‘Federico II’ di Apricena ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Apricena, una giornata di studi incentrata sulla figura di Matteo Salvatore, nonché sulla riflessione a 360 gradi della lingua madre attraverso l’esperienza dei cantori, da Omero ai cantastorie della Letteratura italiana. La manifestazione avrà luogo nell’aula magna dell’Istituto a partire dalle ore 9.00 e potrà essere seguita tramite diretta Facebook (sulla pagina ufficiale di Palazzo della Cultura). Parteciperanno in presenza gli allievi del liceo classico che realizzeranno performance artistiche e musicali.

Di seguito il programma:

- Saluti istituzionali: sindaco Antonio Potenza; Dirigente scolastico, prof.ssa Alessia Colio

- Introduzione ai lavori: dott.ssa Carmen Antonacci “I cantastorie nella letteratura italiana”

- prof.ssa Caterina Ivone “Il canto popolare e l’identità culturale”

- Raffaele Iacubino “Storia di Matteo Salvatore”

- Performance alunni