In Piazza Bartolomeo la Giornata culturale dedicata ai Rosetani nel Mondo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 4 agosto 2021 Roseto Valfortore festeggia la Giornata culturale dedicata ai rosetani nel mondo, una giornata interamente dedicata agli emigranti con il patrocinio del Gal.

Dopo il ritrovo alle ore 18:00 in piazza Bartolomeo, alle 18:30 le maschere di Tullio e Amalia, che per l'occasione prenderanno vita grazie al progetto realizzato da Veronica Ronca, figlia di emigranti rosetani, insieme ad altre maschere tradizionali, sfileranno per le vie del paese accompagnati dal Complesso Bandistico 'Città di Roseto' raggiungendo l'Anfiteatro comunale intorno alle ore 20:00. Quì le maschere di Tullio e Malia riceveranno le Chiavi di Roseto.

Dopo i saluti della delegata alla cultura del Comune di Polignano A Mare, la dott.ssa Marile Abbatepaolo, premiazione di Veronica Ronca e lettura della poesia 'Terra' a cura del dottor Michele Grieco, resp. Puglia del Centro coordinamento Maschere Italiane.

La giornata si concluderà alle ore 21:30 con il concerto, in piazza Bartolomeo, della Quintessence Ensemble, un gruppo di tre ragazze, figlie sempre di rosetani emigranti, provenienti dal Canada e legatissime alla loro terra d'origine. Un trio d'archi specializzato nell'eseguire musica raffinata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...