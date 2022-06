L'Ail Foggia celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma

Come ogni anno il 21 giugno, al solstizio d’estate, Ail celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia. L'appuntamento è per il 21 giugno, alle ore 19.30, presso l'Anfiteatro di Parcocittá (c/o Parco San Felice) per condividere insieme un momento di aggregazione e, soprattutto, di riflessione sulle patologie oncoematologiche. Ad allietare la serata la band aMINAmour. All'evento due ospiti di eccezione: i fumettisti e illustratori Giuseppe Guida e Umberto Mentana che omaggeranno pazienti e pubblico con cartoline tratte dal Graphic Novel "Un bracciale di Stelle"(La Ruota Edizioni). L'ingresso è gratuito.

“La giornata nazionale di Ail sarà dedicata ai nostri pazienti e sostenitori ma anche alla popolazione ucraina che Ail Foggia supporta dal mese di marzo con interventi di assistenza rivolti ai pazienti oncoematologichi ucraini ricoverati presso Casa Sollievo e ai pazienti ucraini rimasti in patria garantendo loro le cure chemioterapiche e la terapia trasfusionale. Ringraziamo i nostri sponsor, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta e il Commissario Prefettizio del Comune di Foggia per la concessione del Patrocinio Gratuito, i referenti di Parcocittá per la disponibilità e tutti i volontari impegnati nell'organizzazione dell'evento”, afferma il Presidente Ail Foggia Celestino Ferrandina.