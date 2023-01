'La corsa dietro il vento': Gioele Dix al Teatro Giordano con il suo nuovo spettacolo

Sarà Gioele Dix il protagonista del nuovo appuntamento, per la stagione di prosa 2022/23, al Teatro Giordano di Foggia. L’attore milanese sarà in scena con il suo spettacolo ‘La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo’ (PH. LAILA POZZO), in sabato 14 (alle ore 21.00) e domenica 15 gennaio (alle ore 18.00). I biglietti saranno acquistabili su Vivaticket.

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix La corsa dietro il vento.

Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese – tra cui le celebri raccolte Sessanta racconti, Il colombre e In quel preciso momento – e compone un mosaico di personaggi e vicende umane dove ognuno di noi può ritrovare tracce di sé.

La corsa dietro il vento è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico, condividendo il palcoscenico con Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica.

‘La corsa dietro il vento – Dino Buzzati o l’incanto del mondo’ scritto e diretto da Gioiele Dix, con Valentina Cardinali. Scene di Angelo Lodi - musiche di Savino Cesario – arrangiamenti di Savino Cesario e Silvano Belfiore - Costumi di Marina Malavasi e Gentucca Bini - Disegno luci di Carlo Signorini - Assistente alla regia Beatrice Cazzaro – Audio du Beppe Pelliciari e Mordente. In collaborazione con Giovit, distribuzione Retropalco srl.