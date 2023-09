Gino Lisa un anno dopo: un caffè all'aeroporto per festeggiare i numeri della rinascita

È trascorso un anno. Era il 30 settembre del 2022 e alle 18.25 al Gino Lisa di Foggia si tornava a volare dopo undici anni di stop. Destinazione Milano Malpensa. Un giorno di festa con tanto di torta e spumante per tutti per celebrare e ricordare un ritorno tanto atteso.

Quel giorno sul Boeing 737 della Lumiwings c’erano circa 70 persone: chi approfittava del volo per trascorrere un weekend senza pensieri nel capoluogo lombardo, chi andava a vedere la partita dell’Inter, chi sarebbe tornato a Foggia in serata e chi addirittura era “sceso” da Milano apposta per decollare dalla propria città. Su quel primo volo c’erano anche il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’assessore regionale al Welfare Rosa Barone.Tante persone diverse che per altrettanti motivi differenti erano lì, ma tutti con una cosa in comune: la speranza di un nuovo inizio per la città di Foggia.

Da quel vero e proprio D-Day sono passati (quasi) 365 giorni, costellati da tanti traguardi: allo scalo di Malpensa si sono aggiunti quelli di Linate, Torino, Verona, Catania e Mostar, la prima estate del ritorno è stata caratterizzata dal passaggio molti voli privati e intercontinentali e lo scalo foggiano in dodici mesi ha raggiunto picchi di 130 voli e di oltre seimila passeggeri al mese.

Insomma, un anno da ricordare e che fa ben sperare per il futuro. Un anno da festeggiare. E infatti, proprio il 30 settembre prossimo alle 10, per spegnere la prima candelina il Comitato Vola Gino Lisa ha organizzato un caffè in aeroporto aperto alla cittadinanza. Ad maiora. E incrociamo le dita per il futuro.