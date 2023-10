Gimkana nel bosco Incoronata per i più piccoli

Indirizzo non disponibile

Gimkana al bosco Incoronata per i più piccoli mercoledì 1 novembre. L’iniziativa di ‘Assodaunia Bike’ ha l’obiettivo di far diventare la pratica ciclistica di uso quotidiano e di far rafforzare il valore della condivisione. Questo il programma.

A partire dalle 9, con raduno e incontro presso il Santuario Incoronata, ci sarà una serie di gare promozionali per giovani tesserati FCI e non, e di gare aperte alle categorie di Giovanissimi G1, G2, G3, G4, G5, G6, maschili e femminili. Previste anche una categoria MPG (minibiker) e un'area dedicata ai percorsi mountain bike per i più piccoli.

La partecipazione all' evento è gratuita, ma è necessario per tutti i partecipanti disporre di proprie biciclette, caschetti e guantini. L' iniziativa è patrocinata dal Comune di Foggia e della FCI Regionale.