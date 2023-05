Torna il festival Gezzinvilla a Torremaggiore

Dopo la rivoluzione dello scorso anno, torna Gezzinvialla, il Jazz Festival di Torremaggiore ideato e sviluppato da Sergio Petta e dall’associazione A.C.M Arte, Cultura e Musica, coadiuvato anche quest’anno da Franco Fabbri e dal suo centro culturale internazionale The Slow Side, con la collaborazione di Ciro Saragnese e Roberta Minchillo di Radio Albatro, del M° Giuseppe Iuso direttore artistico del Civico Liceo Musicale Luigi Rossi e patrocinato dall’amministrazione comunale di Torremaggiore, è ancora più ricco di concerti ed eventi.

Dal 17 al 27 agosto, a Torremaggiore sarà un’esplosione di musica, con 12 concerti, più di 60 artisti impegnati, 12 workshop, proiezioni, mostre, dj set e una giornata totalmente dedicata alla città con la festa della musica. “Dal punto di vista artistico, quest’anno abbiamo deciso di prediligere i progetti musicali” dicono i due direttori artistici della rassegna Sergio Petta e Franco Fabbri “e abbiamo ampliato la proposta a diversi generi. Non solo jazz, quindi, ma anche musica popolare, con un progetto che parte dai cantori di Carpino, per arrivare allo swing degli Spaghetti Brothers, al soul di Linda Centini, al fado di Elisa Ridolfi e per finire con pop ed elettronica. Una scelta azzardata, forse, ma non vogliamo cadere nel tranello di una musica selettiva, desideriamo che la stessa musica apra le porte a tutti e a tutti coloro che la amano e, nondimeno, vogliamo che sia una grande festa”.

A livello jazzistico, tra gli ospiti presenti ci saranno nomi importanti del panorama musicale nazionale e internazionale e tra questi vogliamo citare Flavio Boltro, Roberto Ottaviano, Simone Zanchini, Cinzia Tedesco, Giovanni Amato, Nico Gori, Pino Jodice, Andrea Gargiulo, Nando Citarella, Maurizio di Fulvio, Mauro Mussoni, Federico Luongo e Andrea Sabatino.

Ma non si ferma qui: per tutte le giornate del festival ci saranno anche dodici workshop che spaziano dal canto con la soprano Monica Boschetti, alla tromba nel jazz di Andrea Sabatino, dal ‘free music method’ di Linda Centini e Alessandro Roselli, alla radio di Ciro Saragnese e Roberta Minchillo di Radio Albatro, dalla chitarra di Maurizio di Fulvio, all’improvvisazione di Giovanni Amato e Mauro Mussoni, dal ‘jazz for kids di Music in Gioco condotto da Andrea Gargiulo, alla didattica e istinto di Stefano Bedetti, dal disimparando s’impara di Gianfranco Gori, al fado di Elisa Ridolfi, da ‘on stage performing’ di Cinzia Tedesco e Pino Jodice, alla tromba di Antonio Carretta.

Il tutto sarà condito dalla presenza fondamentale del media partner radio Albatro che assicura una copertura mediatica di assoluto livello, così come riportano i dati di ascolto dei concerti di Gezzinvilla 2022, le cui dirette e podcast hanno totalizzato più di un milione di ascoltatori.

“Il nostro intento” dicono in coro Sergio Petta e Franco Fabbri “è quello di continuare nello sviluppo un movimento definitivo e continuo, movimento che porti Gezzinvilla ad allargarsi sempre più, fino a diventare, nel corso dei prossimi anni, una vera Academy fatta non solo di un festival internazionale, ma anche di un’attività annuale che organizzi concerti, laboratori, workshop, incontri e produzioni, fatta di nuovi progetti, come Presa del Palco – concorso nazionale per giovani musicisti e dj, nonché aprirsi ad altre forme d’arte come la danza, il teatro, le arti visive e permettere, attraverso lo sviluppo della stessa manifestazione, la continua crescita del progetto ‘Arcipelago . le isole della cultura’ e la continua attività di comunicazione a livello nazionale e internazionale, di far conoscere Torremaggiore, la città, la storia, le sue eccellenze artistiche, artigianali ed enogastronomiche, il suo territorio e quello circostante per tutto quel che ha e che merita, ben oltre i confini regionali.”