Geolier a Foggia, l'esibizione in piazza Cavour in onda Su Radio Norba Tv e Canale 5

Andrà in onda questa sera, durante la diretta da Molfetta in onda su Radio Norba TV, la tappa del Road to Battiti registrata a maggio dinanzi alla villa comunale di Foggia e che ha avuto come protagonista il giovane rapper napoletano Geolier.

La performance di Foggia è inserita nella puntata di Battiti Live odierna che sarà trasmessa integramente anche su Canale 5 lunedì 8 luglio. Lo show sarà presentato da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli