'La Dolina Pozzatina e l'ambiente garganico: a San Marco si parla di geografia e geologia del suolo carsico

Si terrà sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 17:30, presso il Museo Paleontologico del Parco dei Dinosauri di San Marco in Lamis (FG) il convegno dal titolo 'Geografia e geologia del suolo carsico: La Dolina Pozzatina e l'ambiente garganico'.

L’evento è promosso da Gian Piero Villani del gruppo Speleo Team Montenero e da Michele Augello di Legambiente Onlus Puglia, in collaborazione con Green Solutions srls, i sindaci dei comuni di San Marco in Lamis, dott. Michele Merla, di Sannicandro Garganico, dott. Costantino Ciavarella, e di Apricena, dott. Antonio Potenza, con Ente Parco Nazionale del Gargano, con AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, con FareAmbiente-Movimento Ecologista Europeo, con la Società Speleologica Italiana, con l'ordine degli Architetti PPC di Foggia, con il Village Park (www.dinosauriborgocelano.it) e con Senza Cemento Gruppo Running & Nordic Walking.

L'iniziativa rientra nel programma nazionale dell’ottava edizione della settimana del pianeta terra patrocinato dal MIBACT, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’ISPRA e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Ai partecipanti iscritti all'ordine dei Geologi della Puglia e all'ordine degli Architetti PPC di Foggia verranno riconosciuti gratuitamente crediti professionali.

Per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado della Provincia di Foggia sono previste ore di formazione e aggiornamento con attestato rilasciato dall'A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnati di Geografia) a cui è possibile iscriversi accedendo alla piattaforma SOFIA del MIUR id. 48453.

All’incontro parteciperanno studiosi, ricercatori e accademici nel campo del diritto e dell’economia ambientale, del settore geografico, geologico, paleontologico, tra cui il prof. Vincenzo Pepe, il prof. Armando Gravina, il prof. Michele Morsilli, il prof. Alfredo Di Filippo, il prof. Pasquale Pazienza, il prof. Giovanni Mariani, il dott. Paolo Villani, il prof. Michele Nardella, il prof. Sacha Mauro De Giovanni (organizzatore, relatore e moderatore del convegno), e molti altri. Gli interventi e le relazioni tecnico-scientifiche dei relatori forniranno un serio contributo allo studio delle geoscienze e sveleranno recenti scoperte e progetti apripista per la tutela e la valorizzazione del sito. Per le sue peculiarità e per le sue dimensioni, infatti, la Dolina Pozzatina (quanto è profonda? Quanto è ampia?) racchiude una micro-biodiversità unica al mondo, non ancora del tutto studiata e censita. All’evento per promuovere la cultura ambientale e la valorizzazione del territorio per un turismo culturale, per avvicinare i giovani e la collettività alla ricerca e scoperta scientifica, si aggiungeranno altre fondamentali azioni:

________________________________________

Sabato 10 ottobre – ESCURSIONE DELLA DOLINA POZZATINA

Ore 8 – Ritrovo piazzale Convento San Matteo di San Marco in Lamis (FG). Saluti e breve descrizione delle attività

Ore 9:15 – Arrivo presso Dolina Pozzatina (comune di San Nicandro Garganico)

Ore 9:30 – Inizio percorso e visita

Ore 13:30 – Fine percorso

Ore 13:30 – Degustazione prodotti locali “Azienda agrozootecnica Siciliano”

________________________________________

Domenica 11 ottobre – ESCURSIONE COPPA DI MEZZO

Ore 8 – Ritrovo piazzale Convento San Matteo di San Marco in Lamis (FG). Saluti e breve descrizione delle attività

Ore 9:15 – Arrivo in località Coppa di Mezzo (comune di San Marco in Lamis)

Ore 9:30 – Inizio percorso e visita

Ore 13:30 – Fine percorso

Ore 13:30 – Degustazione prodotti locali e pranzo convenzionato “Agriturismo Coppa di Mezzo”

Per info sulla partecipazione e sulle iscrizioni (gratuite), anche in ragione delle disposizioni vigenti in tema di distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di protezione personale, si prega di scrivere a: speleomontenero@libero.it

Per info sul riconoscimento dei crediti ordini professionali e sulla formazione docenti scrivi a: geoeventi@libero.it