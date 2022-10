Il Gay Pride torna a Foggia: "La città sarà invasa di colori"

Dopo otto anni torna a Foggia il 'Puglia Pride'. La prima volta, il 4 luglio 2015, in 5mila aveva attraversato le strade di Foggia per "lo stesso amore, gli stessi diritti". A darne notizia presso la biblioteca Magna Capitana di viale Michelangelo - nel corso della conferenza stampa di Arcigay 'Le Bigotte' - è stata Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, conduttrice e opinionista televisiva. Il grande evento vedrà coinvolte varie associazioni della Capitanata e gli altri comitati Arcigay di tutta la Puglia. Appuntamento il 10 giugno 2023. "La città sarà invasa dai colori, che dice che nessun concittadino si deve sentire obbligato a lasciare questa città per il suo orientamento sessuale e la sua identità di genere" (guarda l'intervista)