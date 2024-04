Sul Gargano arriva la prima 'Festa del Cammino'

Promuovere l’escursionismo e le bellezze della Montagna del Sole. È questo l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa del Cammino sul Gargano’ che si terrà dal 27 aprile al primo maggio. Organizzato dalle associazioni ‘Gargano Nordic Walking’ di Sannicandro Garganico, ‘Senza Cemento’ di San Marco in Lamis e ‘Nordic Walking Sud’ di Rignano Garganico (alle quali si sono aggiunte altre realtà associative del territorio), l’evento porterà camminatori e camminatrici tra paesaggi, centri storici, laghi, mare, colline, monti e boschi, passando per masserie, eremi, necropoli e monasteri. Questo il programma delle escursioni a cui partecipare (previa prenotazione).

Sabato 27 aprile alle 8.30 si potrà prendere parte al percorso del sentiero per Castel Pagano con visita alla dolina Pozzatina (San Nicandro G. - San Marco in Lamis), mentre alle 9 ci sarà la possibilità di percorrere i 12 chilometri della via dei Trabucchi (Vieste - Peschici) da Spiaggia di San Lorenzo a Scialmarino e alle 9.15 escursione al torrente Romandato (Ischitella). A partire dalle 14.30 percorso di 11 chilometri dalla foce Schiapparo alla torre Scampamorte (lago di Lesina), alle 16 invece ci sarà il laboratorio di riciclo creativo della carta presso il C.E.A. di Spinapulci (San Nicandro Garganico).

Domenica 28 aprile alle 8 si potrà partecipare al percorso del sentiero Fajarama con visita guidata alla Grotta di Montenero, alle 8.15 a quello della grotta di San Michele a Cagnano Varano, oppure alle 8.30 quello che va da Centopozzi a Rocela Vacca (Rignano Garganico) o dal CEA (ex caserma della Forestale) di Bosco Spinapulci a Coppa Ferrata (San Nicandro Garganico) o quello verso il torrente Romandato e il monte Civita (Ischitella - Vico del Gargano). Alle 9 percorso alla scoperta di Bosco Spinapulci dal C.E.A. (ex caserma forestale) a ‘Puscina Nova’ (San Nicandro Garganico) e alle 9.30 alla scoperta della vecchia foce di Varano in kayak. Stessa ora per l’archeo-trekking delle orchidee a Monte Saraceno (Mattinata) e l’escursione in Foresta Umbra o a Bosco Sant’Egidio.

Queste le escursioni, invece, di lunedì 29 aprile. Alle 8.30 dal centro storico all’eremo di San Giuseppe (San Nicandro Garganico), oppure il ‘Cammino dei due conventi’ San Matteo e San Pio (San Marco in Lamis) o il sentiero natura da Baia dei Mergoli a Vignanotica (Mattinata), o l’oasi agrumaria e la valle dei mulini (Rodi - Ischitella - Vico del Gargano), oppure Monte Calvo Fronte Nord (San Giovanni Rotondo). Alle 9.15, invece, si potrà percorrere la via dei trabucchi fra torri costiere e macchia mediterranea (Vieste).

Martedì 30 alle 8.45 escursione da Rignano Garganico fino alla chiesetta della Madre di Cristo, o alle 8.30 quella da Valle Fiorella a bosco De Pilla (San Nicandro Garganico). Alle 15 si potrà andare, invece, in direzione bosco ‘difesa San Matteo’ per poi risalire verso la croce di Monte Celano che sovrasta San Marco in Lamis e il Convento di San Matteo.

Il primo maggio, escursione alla Chiesa di Santa Maria di Devia e alla grotta dell’Angelo (San Nicandro Garganico) attraversando percorsi naturalistici e uliveti secolari di grande fascino. Chiusura con l’evento ‘Merenda nell’Oliveta 2024’ che si terrà presso la Masseria Vocale a San Nicandro Garganico.