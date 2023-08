Una estate a misura di bambino con il Gargano Kids Festival

Continua l’estate a misura di bambini del ‘Gargano Kids Festival’, il festival culturale dedicato a bambini e famiglie ideato e organizzato dall’Agenzia SCOPRO (Strategie di COmunicazione e PROmozione) e che porta nei comuni reading teatrali, intrattenimento e gonfiabili, artisti di strada, attività ludico ricreative. Dopo le tappe di Manfredonia (30, 31 luglio e 5 agosto) e Zapponeta (2, 7 e la prossima il 17 agosto), la kermesse approda a Vico del Gargano in piazza San Domenico dove mercoledì 9 a partire dalle 19 farà tappa la ludoteca viaggiante con intrattenimento, baby dance, mascotte, gonfiabili sportivi, attività laboratoriali.

Giovedì 10 sarà la volta del ‘Gioca bimbi’ e degli gli artisti di strada con uno speciale spettacolo dedicato ai desideri. Venerdì 11 e sabato 12 agosto il Festival si sposterà a Cagnano Varano, mentre lunedì 14 e mercoledì 16 agosto giungerà a Carpino, e giovedì 17 e venerdì 18 agosto sarà a Rodi Garganico. Tre, invece, saranno i giorni della tappa a Monte Sant’Angelo con i laboratori ‘Il fantastico paese’ (venerdì 18) e ‘La città che gioca, il grande villaggio dei bambini’ (sabato 19), e lo spettacolo teatrale ‘I miti greci: Ade e Persefone’ (domenica 20 agosto). Lunedì 21 e martedì 22 agosto il festival arriverà a Ischitella per poi approdare alle Isole Tremiti (6 e 7 settembre) dove debutterà ‘Ti racconto il Gargano’ un reading teatrale originale scritto per i più piccoli dall’agenzia ‘Scopro’ e dedicato alle leggende del Gargano. Venerdì 9 e sabato 10 settembre appuntamento a Vieste, l’11 e il 12 a Peschici.

Ultima tappa del Gargano Kids festival a Mattinata il 13, 14 e 15 settembre in corso Matino. Mercoledì arriva ‘La città che gioca, il grande villaggio dei bambini’, giovedì lo spettacolo-laboratorio ‘Che suono fa uno scarabocchio’ e venerdì lo spettacolo degli artisti di strada.

“Il Gargano Kids Festival – dichiara Rossella Ciuffreda, responsabile dell’Agenzia Scopro – nasce dalla volontà di proporre un cartellone culturale vasto e diffuso dedicato all’infanzia e ai bambini. Un momento per scoprire, per giocare e per conoscere storie, sogni e desideri grazie ai tanti laboratori creativi e culturali e ai momenti di gioco e di svago che proporremo nelle nostre tappe. Animare un cartellone culturale con momenti dedicati esclusivamente ai bambini è un chiaro segnale di attenzione nei confronti dei più piccoli che mira a realizzare un welfare culturale inclusivo e partecipato”.