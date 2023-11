'Il Gargano incontra il mondo' attraverso l'arte, la danza, la musica e il teatro

Animare il territorio garganico favorendone l’attrattività e la valorizzazione del brand Puglia per renderlo una destinazione turistica e culturale di richiamo. È l’obiettivo di ‘Il Gargano incontra il mondo. Arte, danza, musica e teatro in ogni stagione’, il nuovo format il nuovo format dell’associazione culturale Rhymers’ Club in collaborazione con le amministrazioni comunali, ‘Agenzia Pugliapromozione’ e ‘Consorzio Teatro Pubblico Pugliese’. Il programma prevede 8 appuntamenti unici (dall'11 al 26 novembre) nei comuni di Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicando Garganico e Vieste.

Il primo intitolato ‘Viandanze’ si svolgerà sabato 11 novembre alle 20.30 a San Nicandro Garganico in piazza San Martino. Si tratta di un racconto del viaggio di un pellegrino, una racconto di emozioni spesso contraddittorie, di stati d’animo, di smarrimenti e di prese di coscienza. Protagonisti dell’evento saranno i musicisti di Rione Junno e il Gruppo Folk Sannicandrese.

Il secondo appuntamento dal titolo ‘Sulle orme’ è previsto per domenica 12 novembre a Ischitella alle 20.30 in piazza Cesare Battisti (o nell’auditorium dell’Ipsia della Provincia in via Matteotti in caso di maltempo). In scena un racconto di incontri e illuminazioni sulle strade del mondo, un dialogo continuo di musiche e parole con il Sacro. I protagonisti saranno sempre i musicisti di Rione Junno preceduti dal giovane cantastorie Luca D’Apolito che presenterà ‘Umbra’, il suo nuovo lavoro discografico in uscita a dicembre.

Due giornate di riflessione sul tema ‘I sacri luoghi dell’Arcangelo Michele, santuari e simboli del potere nel XI secolo’ si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 novembre a Monte Sant’Angelo. Sabato alle 17 presso il Centro Studi Micaelici e Garganici ‘Giorgio Otranto’ ci sarà il convegno seguito dal concerto di musica sacra del trio Hator. Domenica a partire dalle 9 visita guidata al Santuario di San Michele e alle cripte della chiesa della Santissima Trinità.

Il calendario degli appuntamenti è in aggiornamento.