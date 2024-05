Torna FestambienteSud, il Festival di Legambiente che compie 20 anni

Dal 17 luglio al 3 agosto torna FestambienteSud, il festival itinerante giunto alla ventesima edizione e che attraverserà il Gargano come una carovana di bellezza, partendo da Rignano Garganico e San Marco in Lamis, passando per San Giovanni Rotondo, Mattinata e nella città Unesco di Monte Sant’Angelo, tra l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e il suo centro storico, quest’anno capitale della cultura di Puglia, per giungere, come sempre, nella tappa finale a Vieste, dove il festival culminerà in una festa conclusiva all’insegna del dialogo con i Sud del Mondo e sotto la direzione artistica della cantautrice e polistrumentista Chiara Civello.

Il programma musicale parte da Rignano Garganico con due appuntamenti. Il 17 luglio Kaos & Dj Craim riportano dal vivo - per la prima volta dopo 25 anni - Fastidio, album d’esordio del rapper e figura fondamentale per l’affermazione dell’hip hop e rap in Italia. A seguire, il 18 luglio, nello scenario suggestivo della Masseria Paglicci e dopo un evento dedicato al cibo organizzato con Slow Food Gargano, il duo elettro-acustico dei fratelli Patrizio & Stefano Fariselli eseguiranno l’integrale di ‘Arbeit Macht Frei’, il primo disco degli Area che lo scorso anno ha compiuto cinquant’anni dalla sua pubblicazione.

Un ammaliante connubio di musica e parole, canti e racconti è il concerto ‘Canzoni di sale’ che Flo, presenterà il 19 luglio a San Giovanni Rotondo, mentre il 20 a Monte Sant’Angelo, nella cornice suggestiva dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, Alice, nel suo ‘Master Songs’, proporrà proprie composizioni e brani di Battiato, De André, Guccini, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, e alle poesie di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Grazia Di Gleria (biglietti in vendita sul sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/alice-master-songs/235804).

Il 21 e 22 luglio a Monte Sant’Angelo, dopo due eventi spettacolo a carattere culturale (l’inaugurazione della mostra sulla storia della casa editrice cilena ‘Editorial Nascimento’ che nel 1964 pubblicò la fortunata raccolta di poesie del giovanissimo Neruda, e la presentazione di un volume di Renzo Infante dedicato alla figura di San Michele nella letteratura ebraica e cristiana antica) andranno in scena due spettacoli teatrali di un attore e performer italo francese, Luigi Rignanese, originario del Gargano, con due monologhi: ‘Cunti e meraviglie’ e ‘Da radici a radici’ che descrivono un’Italia vista dalla Francia con gli occhi di un oriundo alla ricerca di radici.

Sempre a Monte Sant’Angelo il 23 luglio Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri e Mattia Barbieri si ritroveranno sul palco per affrontare l’universo poetico di Lucio Battisti e tracciare un nuovo percorso, suggestivo e inaspettato, attraverso venti grandi canzoni di questo straordinario autore con lo spettacolo ‘Pensieri e Parole’.

A Mattinata il 27 luglio arriverà il concerto itinerante del gruppo Salicornia (realizzato in collaborazione con il Festival Viator) con un evento doppio in piazza in serata. Ospiti Bassolino, pianista, compositore e producer napoletano, attivo nel panorama nu-jazz (e non solo) nazionale e internazionale ma soprattutto esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea, che presenta il suo live ‘Città Futura’ e il duo ‘Napoli Segreta’, l’intrigante progetto in dj set che guardando al passato e proiettando nel futuro la canzone napoletana, esplora e attualizza un repertorio spesso inesplorato e sconosciuto. Il giorno seguente, il 28 luglio, saliranno sul palco i ‘’24 Grana, una delle band più importanti della scena napoletana degli ultimi venti anni.

Il 29 luglio il festival si sposterà a Vieste per accogliere fino alla sua chiusura alcune grandi espressioni della musica latina. Si comincerà con la prima volta in Italia di Bala Desejo, band che incanala le influenze della Tropicália brasiliana degli anni '60, della psichedelia degli anni ’70, del rock e della MPB per creare un suono nostalgico, ma gioiosamente all’avanguardia. Sul palco il quartetto presenterà dal vivo l’album di debutto ‘Sim Sim Sim’ vincitore di un Latin Grammy Award.

Riconosciuta come una delle più grandi cantanti brasiliane e internazionali, Marisa Monte interpreterà il 30 luglio ‘Os maiores successos’, raccolta dei momenti salienti della sua carriera che abbraccia più di tre decenni e una serie di hits (biglietti disponibili sul sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/marisa-monte-os-maiores-sucessos/231954).

Il 31 luglio arriverà la magia del Carnevale di Salvador di Bahia con i tamburi e i ritmi del gruppo ‘Ilê Aiyê’, il più celebre del suo genere, che porta nel foggiano una tappa del tour mondiale che celebra i cinquant’anni del gruppo musicale. Vieste continuerà a tingersi dei colori e delle sonorità verdeoro anche l’1 agosto con ‘Encontro’, un concerto inedito che celebra la riunione tra artisti poliedrici. In una sessione aperta Tosca, Paolo Fresu, Seby Burgio, Roberto Taufic, Ferruccio Spinetti, Bruno Marcozzi si alterneranno sul palco insieme a Chiara Civello.

Nel suo dialogo con i Sud del mondo, il 2 agosto il festival approderà in Cile con Ute Lemper che in ‘Cent’anni delle 20 poesie d’amore di Pablo Neruda’ porta il suo omaggio al meraviglioso poeta e diplomatico della letteratura. L’evento nasce dalla collaborazione tra FestambienteSud, Editorial Nascimento, e il Premio Strega Poesia.

Il 3 agosto in mattinata ci si sposterà nella maestosa Foresta Umbra per incontrare i cinque poeti finalisti del Premio Strega Poesia in un reading all’ombra della faggeta vetusta con l’intervento musicale all’organetto del maestro Alessandro d’Alessandro. In serata si tornerà a Vieste e si resterà in Cile per la serata finale del festival, dove il gruppo storico della musica popolare andina Inti-Illimani e Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato, si esibiranno in un vero e proprio celebration day per il ventesimo anniversario del festival ambientalista.

Come nelle precedenti edizioni, accanto alle numerose attività incentrate principalmente sulla musica, il festival proporrà anche forum di approfondimento e confronto sui temi dell’ambiente, laboratori di formazione per i giovani, escursioni tra i luoghi storici più suggestivi del Gargano, degustazioni dedicate all’alimentazione sostenibile e una tappa culturale tra le faggete secolari della Foresta Umbra, patrimonio Unesco, incentrata sulla letteratura con i finalisti del Premio Strega Poesia. Il tema che il festival ha scelto per quest’edizione è il ‘benessere’, declinato nelle diverse dimensioni del benessere ecologico, sociale e personale.

Il tema del benessere sarà dunque il focus di numerosi forum e incontri che si snoderanno lungo tutto il percorso del festival, con il sostegno speciale di Fondazione con il Sud, come l’evento di anteprima Il benessere tra etica, economia e diritto con l’economista Leonardo Becchetti (16/07), gli eventi dedicati a cultura e alimentazione nelle più antiche comunità umane (17-18/07), l’Ecoforum Il benessere del pianeta (19/07), un incontro sul welfare culturale con la Rete delle culture (22/07), il forum Ripopolare il Sud co-organizzato con la SVIMEZ (23/07). Non mancheranno iniziative a carattere puramente culturale come una mostra sul rapporto tra Pablo Neruda e il suo editore dal titolo ‘Perfect Partners 20 + 1 = Neruda & Nascimento’ (dal 21/07 al 03/08) e una summer school sulla stampa tipografica intitolata ‘Nascimento Summer School of Print and Graphic Design’ (19-21/07).

FestambienteSud è promossa da Legambiente e organizzata dal circolo FestambienteSud di Monte Sant’Angelo, con la partecipazione di numerosi soggetti pubblici e privati tra cui la Regione Puglia, i comuni di Vieste, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Rignano Garganico e San Marco in Lamis, Acquedotto Pugliese, la Fondazione con il Sud, il Teatro Pubblico Pugliese.