Sul Gargano si celebra il rosato con 'Vieste en rose'

Sabato 1 giugno torna ‘La Vieste en Rose’, la kermesse che celebra il rosato e il suo connubio perfetto con arte, musica e divertimento. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione nasce con l’intento di creare un percorso coinvolgente di gusto e cultura tra i principali brand di vino. Le viuzze del borgo antico della capitale del turismo pugliese saranno decorate e arredate a tema rosé, con spazi informativi che diventeranno luoghi di incontro, confronto e distribuzione di degustazioni di vino.

Ai banchi d’assaggio 60 cantine provenienti da ogni parte d’Italia. Ma non solo: per la prima volta quest’anno ci saranno anche produttori esteri che giungeranno a Vieste per promuovere sua maestà il rosato. E per chi vuole approfondire ci saranno anche masterclass, talk e seminari durante i quali cinquanta enologi provenienti da tutta Italia terranno lezioni formative finalizzate a far conoscere le virtù, possibilità di abbinamento e qualità organolettiche dei rosati pugliesi. Sarà possibile degustare prodotti enogastronomici di differenti produttori del circuito Slow Food.

L’evento, organizzato dal Comune di Vieste e dalla società di eventi Studio360, in partnership con Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca, punta a fondere due esigenze, ovvero svago e divertimento da una parte, e cultura e crescita della conoscenza del mondo dell’enologia, pugliese e italiana, dall’altra. Non solo vino, infatti, ma anche eventi e intrattenimento. Tutto da godere sarà il concerto finale a Marina Piccola con gli N-JOY, mentre durante l’evento, disseminati nel centro storico, saranno in programma speciali momenti musicali. In più animazione, osservatorio delle stelle e la presentazione del libro ‘Enoturismo 4.0’. Dulcis in fundo, le visite guidate ai trabucchi della ripa e di punta San Francesco.

Per prenotare il kit degustazioni: www.laviesteenrose.com.