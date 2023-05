Gargano capitale del pane: chef, fornai e produttori da tutta Italia per 'Grani Futuri'

Il Gargano capitale del pane. Anche quest’anno ‘Grani Futuri’ ha portato lo sperone d’Italia a diventare il “pensatoio del pane” dello Stivale dove diffondere le buone pratiche del ciclo produttivo. Ideato nel 2016 dal fornaio economista nato a San Marco in Lamis Antonio Cera, l’evento quest’anno ha riversato nel vecchio auditorium del convento di Stignano ben 80 “bocconi di pane”, ovvero gli allievi bocconiani che – guidati da Maria Carmela Ostillio, docente di ‘Brand Management’ presso l’Università - hanno vissuto 48 ore di full immersion nella cultura dei pani artigianali del Gargano e delle eccellenze italiane, portate da fornai di tutta Italia.

I ragazzi, divisi in gruppi, hanno illustrato la loro visione strategica del pane artigiano condividendo con tutta la filiera garganica e nazionale un’idea che hanno definito di “sapori futuri ricercati nei grani antichi” all’insegna di alcune parole d’ordine: sostenibilità ambientale (con la cottura in pentola e non nel forno), lotta allo spreco (con i ‘segreti’ della nonna per riutilizzare il pane), ripartenza, recupero e riciclo.

Spazio anche per la rievocazione dei cosiddetti forni di comunità (nel secolo scorso a San Marco in Lamis ce ne erano circa cinquanta) con la gara ‘Furnara per un giorno’ che ha visto salire sul podio Anna Maria Martino, Mara Perfetto al terzo posto ex aequo Rosanna Coco e Teresa Lizzadro.

Tantissimi i cuochi anche stellati, fornai, pasticcieri, gelatai, produttori di vino, mixologist presenti. Con loro ospiti d’eccezione come Fulvio Zendrini esperto in marketing food e travel, Nello Biscotti ricercatore di geobotanica e docente di scienze naturali, Aldo Patruno direttore del ‘Dipartimento Turismo Cultura’ della Regione Puglia, Giovanni Russo esperto in etnobotanica che ha narrato agli ospiti le 208 specie botaniche finora catalogare a Stignano, e Grazia Galante scrittrice di San Marco in Lamis autrice fra gli altri del libro ‘Il Gargano in tavola – Le ricette della cucina di ieri e di oggi’.