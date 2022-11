Gabriella Genisi presenta 'Lo scammaro avvelenato', una nuova indagine per la sua Lolita Lobosco

Scagionare la sorella Carmela da un’accusa pesante dovuta, come sembra, ad una frittata di pasta che si è rivelata mortale. È la nuova avventura di Lolita Lobosco, vicequestore di Bari ormai famosissima anche in TV, dove è interpretata dalla splendida attrice Luisa Ranieri. Giovedì 1° dicembre, a pochi giorni dalla sua uscita nazionale, Gabriella Genisi torna in Capitanata – luogo di ambientazione del suo precedente libro, Terrarossa (Sonzogno, 2020) – per presentare il suo nuovissimo romanzo della serie di Lolì, dal titolo Lo scammaro avvelenato (Sonzogno, 2022). La scrittrice barese incontra i lettori alle ore 18 nella Sala Narrativa della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, ospite della rassegna Fuori gli Autori organizzata insieme con la libreria Ubik. A conversare con Gabriella Genisi saranno la bibliotecaria Roberta Iarussi e la lettrice del gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo, Giuseppina Dota.

Lo scammaro avvelenato (Sonzogno, 2022; 192 pagine). 25 novembre. Nella città affollata e piena di turisti in attesa del Natale, il bed & breakfast di Carmela, la sorella di Lolita Lobosco, riscuote sempre più successo. Tra gli ospiti, anche uno scrittore romano, Enrico Fasulo, che ha deciso di ritirarsi a Bari per qualche settimana e dedicarsi alla stesura del suo nuovo libro. Carmela, sensibile al suo fascino, cucina per lui e, tra le sue tante specialità, gli prepara uno scammaro squisito secondo la ricetta di nonna Dolò. Il giorno dopo, l’uomo viene trovato morto. L’autopsia non lascia dubbi sulla causa del decesso: si tratta di avvelenamento, probabilmente dovuto al botulino presente nei peperoni con cui è stato condito il piatto. La polizia accusa la donna di omicidio colposo, fatto che mette ulteriormente in crisi il rapporto tra le sorelle e minaccia di pregiudicare la carriera di Lolita. Esclusa dalle indagini, provata dalle tensioni familiari e dal rapporto sempre più burrascoso con Caruso, la tenace commissaria comunque non si arrende e fa quello che le riesce meglio: investiga, decisa a provare una volta per tutte l’innocenza di Carmela.

Una storia avvincente e deliziosa, arricchita dalla raccolta di tutte le ricette di casa Lobosco: oltre cento piatti, dalle stuzzicanti preparazioni finora inedite ai grandi classici della tradizione pugliese, come la focaccia, i panzerotti e la parmigiana, rivisitati secondo il gusto di Lolì. Gabriella Genisi. È nata e abita a pochi chilometri da Bari. Ha scritto numerosi libri e ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, protagonista dei romanzi pubblicati da Sonzogno che hanno ispirato la fortunata serie tv trasmessa su Rai 1: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’Assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia (2017) e I quattro cantoni (2020). Per Rizzoli sono usciti Pizzica amara (2019) e La regola di Santa Croce (2021).