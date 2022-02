'FuoriCinema LgbtqiI+': a Foggia la prima rassegna cinematografica queer del 2022

Arcigay Foggia “Le Bigotte” insieme a Laltrocinema Cicolella e

l’associazione Sale di Città, presentano “FuoriCinema LGBTQI+” la prima rassegna

cinematografica queer del 2022.

Appuntamento speciale in centro città ogni martedì a partire dal 22 febbraio dove il cinema

di via duomo ospiterà sei film a doppia proiezioni (ore 19 e ore 21).

Due pellicole saranno proiettate in anteprima esclusiva per la città di Foggia e ogni film

affronterà temi di attualità nodali per la comunità LGBTQI+ e per i suoi alleati come i rapporti

con la famiglia, omogenitorialità, l’omofobia, i ricordi del passato, la militanza, la scoperta e

l’accettazione di sé e l’amore.

Alla fine di ogni film seguirà un dibattito con l’associazione Arcigay Foggia “Le Bigotte”.

L’evento nasce come iniziativa a sensibilizzare la cittadinanza al tema contro la



i film nelle sale cinema.