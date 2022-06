Franco Fracassi a Castelnuovo: con il giornalista d'inchiesta si parla della gestione globale della pandemia

Il Coordinamento Provinciale di Ancora Italia per la Sovranità Democratica ospiterà Venerdi 1 Luglio p.v., presso il cineteatro Luigi Zuppetta di Castelnuovo della Daunia, il giornalista d'inchiesta Franco Fracassi, scrittore, fotografo, inviato di guerra, autore di 22 libri e 15 film-inchiesta, vincitore del Nastro d'Argento e del Festival Eurasia.Il Coordinamento Provinciale di Ancora Italia per la Sovranità Democratica ospiterà Venerdi 1 Luglio p.v., presso il cineteatro Luigi Zuppetta di Castelnuovo della Daunia, il giornalista d’inchiesta Franco Fracassi, scrittore, fotografo, inviato di guerra, autore di 22 libri e 15 film-inchiesta, vincitore del Nastro d’Argento e del Festival Eurasia. Fracassi condividerà con la platea i risultati delle sue inchieste documentali, condotte sull’origine e sulla gestione globale della pandemia, che sono confluite nei suoi libri più recenti. A moderare la serata lo scrittore e saggista pugliese Cosimo Massaro, che torna nella provincia di Foggia dopo il successo della sua presentazione del Maggio scorso a San Severo. La serata sarà impreziosita da brevi performance artistiche degli attori della Compagnia Teatrale La Formica di Castelnuovo, che reciteranno versi della Divina Commedia, a tema con l’evento, in omaggio a Dante Alighieri, simbolo del partito, nonchè il famoso Giuramento di Ippocrate. La scelta di Castelnuovo non è casuale, è obiettivo di questo coordinamento portare eventi culturali di rilievo in tutto il territorio provinciale, dando la possibilità di accedervi gratuitamente; la diffusione della cultura libera rappresenta infatti il faro irrinunciabile dell’azione politica di Ancora Italia.