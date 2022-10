Franco Ferrante ospite di 'Skenè, storie in Cantiere', la rassegna teatrale del nuovo cantiere delle Arti di Lucera

'Mechanè - cantiere delle Arti' è il nuovo spazio culturale di Lucera gestito dall’Associazione Academia Recital, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione, produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo. Con Mechanè, la squadra guidata dal presidente Franco Perna realizza il sogno di offrire alla città federiciana un luogo in cui ospitare artisti, eventi, laboratori e incontri in cui generare scambio, crescita ed arricchimento. Tra le tante iniziative, ultima è la rassegna teatrale “Skenè, storie in Cantiere”, sotto la direzione artistica di Simona Ianigro. Tre appuntamenti, uno al mese sempre di venerdì sera, con le eccellenze del teatro pugliese per iniziare al meglio la nuova stagione 2022/2023. Ad aprire la rassegna il prossimo 28 ottobre 2022 ci sarà Franco Ferrante con il suo spettacolo “Arcangelo”. Nato a Modugno (BA), Franco Ferrante è un attore di cinema e teatro.

Ha lavorato con i più importanti registi del panorama teatrale e cinematografico italiano. Nel 2006 produce e partecipa, in qualità di attore protagonista, al cortometraggio “Meridionali senza filtro” di Michele Bia premiato con il David di Donatello. Nel 2017, diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte, Ferrante è nel cast del film “La Guerra dei Cafoni” che ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento e una candidatura a David di Donatello. Nello stesso anno è protagonista del cortometraggio “La Giornata” di Pippo Mezzapesa, insignito di un Premio speciale nella sezione dedicata ai film di impegno sociale ai Nastri d’Argento ottenendo, inoltre, anche una nomination ai Globi d’Oro. A luglio 2020 Franco Ferrante pubblica il libro “Arcangelo” (Edizioni La Meridiana) ispirato alle vicende di suo figlio, con le illustrazioni di Riccardo Quacquarelli. Nasce da qui l’omonimo spettacolo ospitato dal centro culturale lucerino. “Arcangelo” parte dall’esigenza di raccontare un avvenimento realmente accaduto: l’occasione di un padre attore che coglie un momento particolare della sua vita (la patologia agli occhi di suo figlio) per dar sfogo al suo narcisismo. Una serie di aneddoti del suo vissuto personale che, raccontati in teatro, assumono un sapore paradossale, surreale, quasi finto. Così Ferrante si divide in tre ruoli: quello del padre, quello dell’attore e, infine, quello di un uomo nel pieno di una crisi di mezza età –e ossessionato dall’uso di Facebook– nel momento in cui la vita gli pone un problema ben più serio. “Arcangelo” è una storia che invita lo spettatore a ridere delle proprie avventure personali senza sentirne il peso della disavventura. “Arcangelo” non è teatro che racconta la vita ma è la vita che, per essere raccontata, si fa teatro.

Informazioni e prenotazioni al numero 328 1633719.