Verso il 'Puglia Pride 2023': Francesco 'Mehths' Cicconetti ospite a Foggia

Avevo creduto di dover esistere e basta, invece d'un tratto avevo scoperto che non era sufficiente, che avrei dovuto reinventarmi, riscoprirmi, conoscermi di nuovo”. Francesco Cicconetti, in arte Mehths, nickname con il quale ha raccontato il suo percorso di transizione sui social network, diventando un punto fermo per la comunità Lgbtqi+. Scheletro femmina (Mondadori, 2022) è il libro che raccoglie la sua straordinaria esperienza di vita, miscelando realtà e finzione come nelle migliori narrazioni di autofiction. Martedì 13 dicembre, alle ore 18, l’autore incontra i lettori di Foggia nell’Auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana”, protagonista della rassegna Fuori gli Autori organizzata con la libreria Ubik e inserito negli eventi di avvicinamento al Puglia Pride 2023 che avrà luogo proprio nel capoluogo dauno. Partner d’eccezione di questo appuntamento, infatti, è il circolo Arcigay Foggia ‘Le Bigotte’.

A conversare con l’autore saranno il libraio Salvatore D’Alessio e la bibliotecaria Francesca Capone. Scheletro femmina (Mondadori, 2022; 336 pagine). Questo non è un romanzo sulla transizione di genere. Non soltanto, almeno. Capitolo dopo capitolo si affronta in modo schietto e senza sconti l’argomento, ma ciò che si celebra in queste pagine è l’amore, perno intorno al quale ruota la vita di Francesco fin dall’infanzia. Un sentimento che ha il volto delle persone che segneranno la sua esistenza e lo accompagneranno nel percorso di scoperta di sé.

È l’amore rassicurante di nonna Gioli, con il suo accento bolognese e la straordinaria capacità di creare una bolla di spensieratezza intorno a lui; quello determinato di mamma Carla, che lavora senza sosta per costruire uno scudo invisibile in grado di difenderlo; quello immenso di e per Sara, che ha la capacità di risucchiare le sue angosce e di far accadere vicende incredibili dentro di lui. E poi quello di Pietro, Michela, Riccardo. Infine quello, tutto da costruire, di Francesco nei confronti di se stesso. Mescolando vita vera ed elementi di fiction, Cicconetti ci racconta una storia di crescita e di cambiamento, unica e al contempo universale perché metafora della lotta che tutti noi affrontiamo per capire chi siamo veramente. Per riuscire a esserlo fino in fondo e scoprirci, forse per la prima volta, profondamente libero. Un romanzo che segue, tra invenzioni narrative e veri ricordi, la storia di Francesco fin dall’infanzia. Francesco Cicconetti. 26 anni, riminese, ha iniziato la sua carriera come creator raccontando la sua storia sui social. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui ‘Vanity Fair’, tenuto un TedX e partecipato a diverse talk (tra gli altri: Wired, Cicap Fest, Future Vintage Festival, MED). È comparso sulla copertina del magazine ‘Flewid’, partecipato alla serie ‘Sex Uncut’ ed è stato protagonista del videoclip di Giovani Wannabe, singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2021 è stato premiato come creator dell’anno ai Diversity Media Awards. Fa da consulente ad aziende per aggiornamenti interni legati al linguaggio e all’inclusività.