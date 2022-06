'Produrre teatro in Italia oggi', Francesca D'Ippolito presenta il suo libro a Lucera

Prezzo non disponibile

Come si produce uno spettacolo teatrale? In che modo si coniugano il desiderio artistico e la necessita? di fare impresa?

Sono alcune delle domande che si è posta Francesca D’Ippolito, organizzatrice teatrale di origine foggiana, nel suo libro “Produrre teatro in Italia oggi. Pratiche, poetiche, politiche” che verrà presentato il 20 giugno alle 19.30 presso il giardino del Circolo Unione di Lucera. L’evento è promosso dal Teatro della Polvere che per una sera si sposta nella città federiciana.

“Crediamo fermamente che non si possa fare teatro senza un vero e proprio dibattito sulle difficoltà quotidiane di chi ha scelto di fare il mestiere del teatro. Vogliamo mantenere alta l’attenzione su queste criticità, come vogliamo con più forza raccontare la bellezza del vivere le assi di un palcoscenico”, così gli artisti e i collaboratori del teatro indipendente di Foggia che aggiungono: “abbiamo invitato tutte le realtà teatrali di Foggia e provincia, abbiamo ricevuto già alcune conferme di partecipazione e siamo molto contenti. È necessario creare una rete, imparare a lavorare insieme per la valorizzazione del nostro lavoro”.

Alla presentazione saranno presenti e dialogheranno con l’autrice: Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro pubblico pugliese, Rossella Palmieri, docente dell’Università degli Studi di Foggia, Stefania Marrone, drammaturga e organizzatrice della compagnia Bottega degli Apocrifi.

Incursioni teatrali a cura di Mariangela Conte. La moderazione è affidata a Marianna Bonghi.

Il libro |Il libro è una vera e propria guida che analizza i passi necessari per un approccio consapevole alla realizzazione dello spettacolo dal vivo, in costante riferimento alle politiche culturali italiane attuali, tra strategia, pianificazione, festival, residenze e altre esperienze.

L’autrice| Francesca D’Ippolito si occupa da oltre dieci anni di organizzazione teatrale collaborando con molte realta? diffuse sull’intero territorio nazionale (tra le altre, Factory, Teatro dell’Argine, Fibre Parallele, VicoQuartoMazzini, CREST, Quelli di Grock). Ha lavorato in importanti festival nazionali e internazionali e si e? occupata di formazione sui temi dell’organizzazione teatrale presso diversi enti pubblici e privati. Attualmente e? presidente di C.Re.S.Co, il Coordinamento delle Realta? della Scena Contemporanea, impegnato nella tutela degli artisti e delle imprese.