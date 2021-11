Dal Foggia di Pirazzini all'epopea di Zemanlandia: a Palazzo Dogana 'Fotocronaca di un sogno rossonero', la mostra di Gerardo Parrella

Lo scorso anno il “ Foggia “ ha festeggiato i suoi primi 100 anni di storia…1920-2020.

Gerardo Parrella ha avuto modo di fotografare dal 1979 al 1994, quasi interrottamente, i campionati che il Foggia ha disputato in questo periodo.

Questa mostra fotografica si sofferma maggiormente sul periodo che va dal campionato 1988/89 anno della promozione in B con Peppino Caramanno, dopo tanti anni nella serie C, agli anni della promozione in serie A con Zdenek Zeman ,il fantastico periodo di “ Zemanlandia “ .

Alcuni scatti vanno a ripescare alcuni dei personaggi che hanno comunque fatto la storia del Foggia.

Da capitano Pirazzini ai bomber dei primi anni ’80 Bozzi e Tivelli , ai calciatori foggiani che hanno vestito la casacca rossonera come Caravella, Valente,De Giovanni, De Rosa , Ricchetti e Padalino.

Una sezione della mostra è dedicata al 12° uomo … i tifosi che nonostante le varie vicissitudini della Società sono stati sempre vicino alla squadra.

La mostra è inserita nel vasto programma di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini manifestazione organizzata dal FotoCineClub di Foggia giunta quest’anno alla X edizione.

Sarà presente l’autore, introdurrà Nicola Loviento Presidente del FotoCineClub di Foggia, Interverrà Nicola Gatta Presidente della Provincia di Foggia e saranno presenti il Mister Zeman e il DS Pavone.

La mostra, che sarà inaugurata giovedì 11 novembre, sarà visitabile fino a sabato 4 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato adalle 9 alle 13.30.