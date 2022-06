L'ambiente deturpato e maltrattato: la mostra al Palazzetto dell'Arte Andrea Pazienza

La mostra è parte integrante di un progetto nazionale voluto dalla fiaf (federazione italiana delle associazioni fotografiche) che ha coinvolto oltre 1000 autori sparsi in tutta Italia che hanno inviato alla federazione oltre 14mila foto cimentandosi con le varie tematiche ambientali, mappando l’intero territorio nazionale per restituire una visione complessiva di questo preciso momento storico.

La Fiaf è stata la prima e sinora unica realtà ad aver strutturato e lanciato un progetto fotografico organico riguardante le problematiche ambientali, in funzione non solo di registrare 'in pianta' l’attuale situazione italiana, a cavallo tra un passato di sfruttamento e scarsa preservazione dell’habitat naturale ed un presente che, pur ricco di contraddizioni, punta con decisione ad un futuro sostenibile, ma di fornire anche un valido spunto per un’ampia riflessione di tipo culturale e sociologico.

Il fotocineclub di Foggia che dal 1969, anno della sua costituzione, ha aderito alla Fiaf non poteva non far parte di questo progetto nazionale che è un’occasione per riflettere sui processi di trasformazione, raccontando sia i luoghi e le attività dove esistono progetti ed esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e depauperamento delle risorse non rinnovabili per sostenere attività economiche inconciliabili con il mantenimento di un equilibrio naturale.

Saranno pertanto circa 100 le mostre locali, aperte in contemporanea in Italia, e che faranno da corollario completandone il senso. Queste ultime, avendo per oggetto prevalentemente le zone di prossimità delle varie sedi espositive, costituiscono una preziosa documentazione per sensibilizzare ed informare a livello locale, oltre a fornire, nell’insieme, lo stato dell’arte della sensibilità ambientale nel nostro Paese.

La mostra sarà visitabile fino al 2 luglio negli orari di apertura del Palazzetto dell’Arte dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. Gli autori presenti nella collettiva del fotocineclub di Foggia sono Alfredo Ingino, Daniele Ficarelli, Nicola Ritrovato, Michele Maffione, Paola Ricucci, Filomena Sammarco, Iolanda Albrizio, Nicola Loviento, Marilena Dembech, Luigi Russo, Fabio Benvenuto, Fernando Lucianetti, Nicla Cannito, Carla Prencipe, Generoso Colangione, Monica Camiletti e Raffaele Battista.