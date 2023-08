In Foresta Umbra torna il ‘Green Note, Gargano jazz and food’

Per il terzo anno torna ‘Green Note, Gargano jazz and food’, la rassegna che celebra e valorizza tre eccellenze tutelate dall’UNESCO come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea. Ideata e coordinata dall’agenzia di comunicazione e promozione ‘Scopro’ - promossa con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste – quest’anno si svolgerà dal 12 agosto all’1 settembre con quattro appuntamenti.

Si inizia sabato 12 in Foresta Umbra alle 20 con una degustazione esperienziale. Alle 21.30, in scena fra le faggete vetuste riconosciute come patrimonio mondiale dell’Unesco, lo spettacolo ‘Note in Bianco e Nero’ di Massimo Gagliani con Corrado Tedeschi e l’accompagnamento al pianoforte di Pasquale Stafano. A quarant’anni dalla morte di Bill Evans, Corrado Tedeschi presta la sua voce e il suo corpo al personaggio immaginato da Gagliani per raccontare l’incontro tra il grandissimo pianista e il geniale Miles Davis con uno sguardo originale e appassionante. Il protagonista, un fotografo appassionato di musica, si trova quasi per caso nel 1959 negli studi della Columbia Records, mentre Davis insieme ad Evans, e a Coltrane, Adderly, Kelly, Chamber e Cobb, sta registrando l’album ‘Kind of blue’, che rivoluzionerà il modo di intendere il jazz.

Sabato 19 agosto la musica ritorna protagonista con una delle pianiste più talentuose del nostro panorama musicale: Rita Marcotulli. In un concerto imperdibile per piano solo, Marcotulli racconterà tante storie attraverso le sue note. Un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni e arriva a omaggiare il cinema e alcuni autori popolari come Domenico Modugno e Pino Daniele in un percorso musicale imprevedibile e alternato con standard, improvvisazioni e brani nuovi.

L'appuntamento in programma sabato 26 agosto, è dedicato alla danza aerea. Fra le faggete vetuste della Foresta Umbra arriverà ‘Semi e radici’, uno spettacolo di danza contemporanea della compagnia Res Extensa. Lo spettacolo, completamente immerso nello scenario garganico, porterà i corpi e la musica dal vivo in armonia con la natura in una serata all’insegna dell’ascolto del magico suono della foresta. L’appuntamento con la danza contemporanea sarà curato da Elisa Barucchieri con la musica dal vivo di Luca Giannotti Trio.

Gran finale venerdì 1 settembre con la tappa garganica del concerto ‘Big mama legacy’ del direttore artistico della rassegna Gegè Telesforo. Si tratta di un tributo personale al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy di fine anni Cinquanta della Blue Note Records.

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione.