'La storia in Capitanata, tra moderna e contemporanea': al via il nuovo ciclo di incontri alla Fondazione Monti Uniti

Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 18:00 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, prenderà il via un nuovo ciclo di appuntamenti intitolato “La Storia in Capitanata tra moderna e contemporanea”.

Il programma, che si articolerà in tre incontri con l’autore, prenderà il via con la presentazione del volume “Foggia dal dopoguerra alla contestazione. Le avanguardie culturali del Sessantotto” (Andrea Pacilli Editore), di Angelo Rinaldi e Antonio De Cosmo.

Alla presentazione, che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Fondazione, prenderanno parte il presidente Aldo Ligustro, il direttore del Dipartimento di Studi Umanisti dell’Università di Foggia, Sebastiano Valerio, Saverio Russo, ordinario di Storia moderna e autore dell’introduzione al volume, lo storico Giovanni Rinaldi, e gli autori Angelo Rinaldi e Antonio De Cosmo.

L’ingresso in sala è libero fino ad esaurimento dei posti, green pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatori.