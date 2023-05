Fondazione Monti Uniti, gli appuntamenti del progetto 'La città che vorrei'

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia è partner del progetto “La città che vorrei, una bussola per la legalità. Le arti e il pensiero per arginare la violenza in Capitanata”, ideato e promosso dall’Università di Foggia nell’ambito del Festival della ricerca e dell’innovazione 2023, quest’anno dedicato alla diffusione della cultura della legalità, che si terrà nel capoluogo dauno dal 23 al 28 maggio.

Si parte martedì 23 maggio, alle 18.30 nella sede di via Arpi 152, con la presentazione del volume ‘Cinquanta. 50 anni di ritratti della mia musica’ e l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Shot of love’ di Renzo Chiesa. La mostra resterà in allestimento nella galleria della Fondazione dal 23 al 27 maggio e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Sabato 27 maggio, in occasione della ‘Notte bianca della legalità’ sarà aperta fino alle ore 22. Ingresso libero.

Mercoledì 24 maggio, alle 17.30, la sala ‘Rosa del Vento’ del Palazzo della Fondazione ospiterà il quinto ‘Tavolo Permanente sulla Cultura e sullo Spettacolo’ promosso dalla Filiera culturale della città di Foggia, L’incontro è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti.

Sabato 27 maggio, alle 19.30, sempre nella sala “Rosa del Vento”, si terrà il concerto finanziato dalla Fondazione Musicalia ‘Splendori in terra di Capitanata’, a cura della Camerata Musica Antiqua, ensemble vocale e strumentale composto da Pasquale Rinaldi (flauti storici, cornamusa), Mauro Del Grosso (liuto e arciliuto) e Franco Leone (scrittore e poeta). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Infine, per tutta la durata della manifestazione, in via Arpi sarà attivo lo sportello mobile informativo per lavoratori stranieri ‘Ehilà Fratello’, iniziativa realizzata dalla Fondazione in collaborazione con la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino per raggiungere i lavoratori stranieri, di solito stagionali del comparto agricolo, e orientarli rispetto alla condizione giuridica, medica e lavorativa, con l’obiettivo di offrire un contributo idoneo a prevenire situazioni di rischio sanitario e di sicurezza sul lavoro.