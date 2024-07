Valentina Vignali ospite della bottega 'centonove/novantasei'

Valentina Vignali sarà ospite della bottega centonove/novantasei sabato 6 luglio. Dalle 11 la cestista e creator visiterà gli spazi in cui il consorzio ‘Oltre / la rete di imprese’ vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie, per diffondere e condividere le finalità sociali del presidio di cultura dell’antimafia e crocevia di storie.

Valentina Vignali. Nata a Rimini, ha iniziato la sua carriera cestistica a soli 16 anni nel Basket Cervia della Serie A2. Oltre alla sua carriera nel basket, ha costruito una solida presenza online come creatrice di contenuti, sfruttando la sua visibilità per condividere la sua passione per lo sport, la moda e i viaggi. Ha iniziato a utilizzare i social media nel 2008, pubblicando foto e video delle sue partite e della sua carriera di modella. La sua abilità nel bilanciare una carriera sportiva di successo con il ruolo di creatrice di contenuti l'ha resa una figura influente e seguita, capace di ispirare molti attraverso le sue esperienze e il suo impegno.