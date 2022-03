Al Teatro del Fuoco la piece 'Tutte casa, letto e chiesa' di Franca Rame e Dario Fo: parte del ricavato devoluta alla popolazione ucraina

La Bottega dell'Attore porta in scena 'Tutte casa, letto e chiesa', la piece di Franca Rame e Dario Fo, per la regia di Pino Bruno. L’appuntamento in anteprima nazionale è previsto per giovedì 21 aprile 2022, ore 21,00, presso il Teatro del Fuoco di Foggia. Parte del ricavato sarà devoluto a favore della popolazione Ucraina colpita dalla guerra.

Tre pièce teatrali rappresentate da tre donne esilaranti, diverse e coinvolgenti, raccontano la propria quotidianità costellata di violenze e soprusi:

"Una donna sola”, interprete Maurizia Pavarini, è una casalinga alle prese con una famiglia che la tratta come una domestica, un cognato maniaco sessuale, un vicino guardone e un molestatore telefonico. Lei ha tutto, meno la cosa più importante: essere rispettata dai maschi di casa come una persona, non solo usata come oggetto sessuale e come domestica;

"Abbiamo tutte la stessa storia", interprete Marina Savino, parla di una donna eternamente sottomessa all’uomo durante l’atto sessuale, che nonostante tutto si batte per essere rispettata in casa, per la strada, sul posto di lavoro, e non vuole essere trattata in modo paternalistico, come spesso succede;

"Il risveglio", interprete Carine Bizimana, narra di un’operaia sfruttata in fabbrica dal padrone multinazionale, in casa e a letto dal marito. In questo testo sono condensati molti dei luoghi comuni della sessualità femminile, male usata, del “non rispetto” che ha il maschio per la donna.

Il testo, scritto nel 1977 da Franca Rame e Dario Fo, continua a fare la storia del teatro perché è ancora capace di parlare e illuminare generazioni di donne e uomini, ragione per cui continua a mantenere inalterata la sua portata sociale e la sua forza comica.

Allestimento del Centro di Ricerca Teatrale “La Bottega dell’Attore” che devolverà parte del ricavato a favore della popolazione Ucraina.

All’iniziativa benefica hanno aderito: Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Lions Club Foggia Federico II di Svevia, Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est Foggia Capitanata, Soroptimist International Club Foggia e la Provincia di Foggia con la concessione del Teatro.

Info prenotazioni: +39 320 4942174 - teatrostudiodauno@gmail.com.