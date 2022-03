Toti e Tata tornano a Foggia: al Teatro del Fuoco lo spettacolo 'Il cotto e il crudo'

Continua al Teatro del Fuoco di Foggia, la rassegna di prosa della 'Musica e sorrisi eventi', ecco pronto un altro evento di grande livello, ospiti di questa magica serata, la coppia Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo alias “Toti e Tata” che porteranno in scena lo spettacolo live 'Il cotto e il crudo'.

Emilio Solfrizzi, barese, e Antonio Stornaiolo, napoletano, avviano il loro sodalizio artistico a Bari nel lontano 1985, dando vita al duo comico Toti e Tata, che in realtà è un trio, comprendendo anche l’autore dei testi Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone.

Passano con successo dal teatro cabarettistico alla televisione e alla radio assurgendo in brevissimo tempo a beniamini irresistibili di un folto pubblico di telespettatori. Grazie all’eccezionale successo, propongono ed esportano un modello di comicità “made in Puglia”, più vicina alla satira che al vernacolo e all’intrattenimento fine a se stesso. Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone la reunion in scena di una coppia storica della comicità pugliese.

Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio, scoppia un conflitto senza precedenti che nel giro di un quarto d’ora li porta inesorabilmente “al chi sono io ed al chi sei tu”. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di politica, di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. A beneficiarne sarà il pubblico che, tra una lite e l’altra, riderà a crepapelle.

Posti limitati, info prev.: 3484203420

Galleria 35 euro Platea 40

Vendita online su Ciaotickets.com