A Foggia torna 'il maggio dei libri' con un calendario ricco di appuntamenti

La Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia anche quest’anno aderisce a ‘Il maggio dei Libri’, la campagna nazionale di promozione della lettura giunta alla quattordicesima edizione, su iniziativa del ‘Centro per il Libro e la Lettura’. Un programma ricco e diversificato, che si rivolge all’intera famiglia, seguendo il tema di questa edizione ‘Se leggi ti lib(e)ri…’ per sottolineare i benefici delle storie e di tutte le narrazioni sullo sviluppo del pensiero critico e divergente.

Si comincia con la mostra ‘La fontana del Sele a 100 anni dalla sua inaugurazione’ (inaugurata l’1 maggio) che espone al Museo di Storia Naturale di Foggia le cartoline d’epoca custodite dalla Sezione Fondi Speciali della Biblioteca. Una collezione che documenta la giornata del 21 marzo 1924 in cui fu inaugurata la fontana in cemento a forma di stella marina progettata dall’ingegnere ravennate Cesare Brunetti. Inizialmente avrebbe dovuto essere una fontana provvisoria per celebrare l’inaugurazione del tronco foggiano dell’Acquedotto pugliese. In realtà, la fontana del Sele – chiamata così perché l’acqua proveniva da uno dei più importanti fiumi della Campania, il Sele appunto – non soltanto è rimasta in via definitiva, ma è diventata uno dei simboli più importanti della nostra città.

In esposizione anche delle cartoline degli anni Dieci e Venti del secolo scorso, per documentare lo sviluppo urbano della piazza, oltre alla copia originale del settimanale nazionale ‘La domenica del Corriere’ che dedicò ampio spazio all’inaugurazione della fontana, con la copertina a cura di Achille Beltrame. La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con visita guidata dalle 9 alle 13 e con visita libera dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato sempre dalle 9 alle 13.

Cambio di location venerdì 10 maggio per l’omaggio dedicato a Dino Buzzati che si svolgerà nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’. Doppia presentazione per celebrare il poliedrico scrittore, vincitore del Premio Strega, ma anche giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta. Nel corso della serata, verrà presento il graphic novel ‘Odino Buzzi. Cronista detective’ (, Round Robin, 2023) di Andrea Artusi e di Mirco Zilio. Ampio spazio sarà dedicato anche al numero monografico dedicato a Buzzati della rivista letteraria ‘Lettera Zero – Nuova Serie’. Interverranno Antonio Rosario Daniele, vicedirettore della rivista e Ricercatore di Letteratura italiana contemporanea dell’Università degli Studi di Foggia e Valentina di Corcia, entrambi curatori dello Speciale. Ospite d’eccezione, Marco Perale, Presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati. A moderare gli incontri, la bibliotecaria Francesca Capone.

Si torna al Museo di Storia Naturale per i quattro laboratori di poesia haiku e calligrammi, in quattro appuntamenti organizzati dalla Biblioteca dei Ragazzi, il 3, il 9, il 21 e il 28 maggio, alle 9. Tutti gli incontri sono realizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo De Amicis – Pio XII. I ragazzi ascolteranno alcuni componimenti poetici giapponesi, nella classica struttura degli haiku da tre versi, e poi si cimenteranno nella produzione poetica di haiku e di poesia visuale.

Si terrà invece a Parcocittà la prima delle due guide all’ascolto di musica classica, dal titolo ‘Hermann Hesse. Le arti e il cammino verso la libertà’ in programma il 10 maggio alle 20. Ispirandosi alle scelte di vita dello scrittore e poeta tedesco, naturalizzato svizzero, Premio Nobel, che nelle diverse espressioni artistiche trovò la via della liberà spirituale, la guida attingerà ai linguaggi dell’arte, della musica e dei versi per ripercorrere la strada che dalla materialità si eleva alla trascendenza. Nel corso della serata verranno commentati spezzoni di un documentario ispirato alla vita di Hesse, si ascolteranno brani di Chopin e si leggeranno ad alta voce alcune poesie.

Stessa formula per la guida all’ascolto di giovedì 23 maggio, alle 18 al Museo di Storia Naturale, dal titolo ‘Mozart come Dante. In cammino verso la libertà’. Sarà ripercorso il viaggio del Sommo Poeta verso la purificazione attraverso le virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Si leggeranno i versi delle tre cantiche che sottolineano il passaggio verso la libertà. Brani scelti di canti gregoriani, voci miste e cori polifonici di Anton Bruckner saranno ascoltati e commentati durante l’incontro. Come sempre le guide all’ascolto sono ideate e condotte dal bibliotecario e Direttore d’orchestra Marco Maria Lacasella. Le letture dei brani saranno a cura della bibliotecaria Elviranna Susanna.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.