Torna a Foggia la 'Festa del volontariato'

Tutto pronto per la XVII edizione della ‘Festa del Volontariato’ del CSV Foggia che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio in piazza Giordano e in via Lanza. ‘Insieme per il ben-essere sociale: il cambiamento possibile’ sarà il tema al centro della due giorni che vedrà confrontarsi oltre 60 realtà del Terzo Settore di Capitanata che promuoveranno le proprie attività negli stand e nella sala convegni.



Domenica gli stand apriranno alle 9.30. Mezz’ora più tardi avrà luogo la premiazione del concorso artistico ‘L'Arte per la Vita’ e alle 11 in saletta convegni si parlerà di ‘Ben-essere in corsia: volontari in prima linea per la biblioteca ospedaliera’. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà un dibattito sull'urgente necessità della creazione di scuole di pace con la presentazione dell'ISSUP - International School of Studies for Universal Peace e alle 18 sarà invece affrontato il tema dell'educazione politica a Foggia, con la testimonianza dell'associazione ‘Cercasi un fine’. La giornata proseguirà con danze popolari e letture animate a cura di Auser Foggia, per concludersi con il concerto ‘In-Fusioni italiane. Musica per la legalità’ a cura del gruppo Zero33, alle 20.