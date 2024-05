A Foggia torna la gara 'Il meticcio più bello'

Torna ‘Il meticcio più bello’. Organizzata dall’associazione ‘Guerrieri con la Coda’ e NITA - Corpo Bandistico Città di Foggia con il patrocinio del Comune, la terza edizione dell’evento foggiano dedicato agli amici a quattro zampe si terrà domenica 12 maggio a partire dalle 10.30 presso il parco di via Imperiale.

Dopo i saluti di rito, il programma prevede alle 11 la sfilata dei partecipanti alla manifestazione per il titolo di ‘Meticcio più bello Città di Foggia". Durante la giornata saranno organizzate anche diverse altre gare come quella per il ‘Supereroe più simpatico’ e momenti speciali come la benedizione degli animali e la premiazione del ‘Bimbo per la Pace’.

Inoltre, grazie alla collaborazione del servizio veterinario della ASL del capoluogo dauno, durante l'evento sarà possibile microchippare gratuitamente il proprio cane contribuendo così alla protezione e alla sicurezza degli amici pelosi. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, scrivere a cscguerriericonlacoda.fg@gmail.com