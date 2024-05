A Foggia torna 'Bimbimbici'

A Foggia domenica 26 maggio torna ‘Bimbimbici’, il tradizionale appuntamento con la mobilità sostenibile dedicato ai più piccoli e alle famiglie, organizzato dai volontari di FIAB Cicloamici Foggia, ‘Funny Bike’ e ‘D!Vento’, patrocinato dal Comune.

Domenica il ritrovo sarà alle 9.30 nel Parco Volontari per la Pace con partenza alle 10. Quasi esclusivamente in sicurezza su piste ciclabili, il gruppo di partecipanti raggiungerà prima l'isola pedonale dove nell'ambito della Festa del Volontariato i Cicloamici allestiranno uno stand, e poi il parco del Campi Diomedei. Nell'area verde i bambini potranno cimentarsi nel disegno e in passeggiate in tandem e in monociclo. Alle 12 tutti di nuovo in sella per raggiungere il Parco Volontari per la Pace e quindi terminare la manifestazione.

L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti e potrà essere effettuata direttamente alla partenza compilando un modulo. In caso di pioggia, l'iniziativa potrebbe subire variazioni o rinvii. Per informazioni scrivere al 3488822041.