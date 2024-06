Torna 'Aperto per ferie', il calendario delle attività estive per famiglie della biblioteca 'la Magna Capitana'

Dopo il successo dello scorso anno, torna ‘Aperto per ferie: laboratori e letture in Biblioteca dei Ragazzi’, il calendario estivo organizzato dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia per i più piccoli e per i loro genitori, negli spazi del Museo di Storia Naturale.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (0881.706448 - email: ragazzi@lamagnacapitana.it) per queste attività, che prenderanno il via il 20 giugno dalle 10 alle 12 con il laboratorio ‘Un leggero battito d’ali’ dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni. Alla lettura condivisa di racconti, testi scientifici e pop-up, tutti dedicati alle farfalle, seguirà la visita guidata con particolare riferimento alla teca del Museo che contiene farfalle rare provenienti da varie parti del mondo. Muniti di una molletta di legno per il bucato e dell’astuccio completo di colori, glitter, colla e forbicine con punte arrotondate, i bambini potranno realizzare la propria farfalla unica e originalissima.

‘Oggi mi sento così’ è invece il titolo del secondo laboratorio in programma il 27 giugno dalle 10 alle 12 rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni. Letture e laboratorio pratico saranno dedicati alle emozioni primarie, per saperle riconoscere e gestire, senza lasciarsi travolgere. Ogni bambino dovrà portare con sé un cartoncino bianco A4, 2 cartoncini gialli A4 e un astuccio completo di forbicine con punte arrotondate e colla.

È dedicato al sentimento dell’altruismo e al potenziamento delle capacità creative e manuali il terzo laboratorio dal titolo ‘La valigia di Riccio’ dedicato nuovamente ai bambini dagli 6 agli 8 anni, in programma il 2 luglio, dalle 10 alle 12. Partendo dalla lettura del libro ‘Più dai più hai’, i bambini realizzeranno una valigia dei desideri nella quale riporre i pensieri da donare ad una persona cara. Per il laboratorio occorreranno 4 cartoncini di diversi colori a piacere, un bottone colorato (facoltativo) e l’astuccio sempre completo di colori, colla e forbicine con le punte arrotondate.

Aperti per ferie prosegue il 9 luglio, sempre al Museo di Storia Naturale, dalle 18 alle 19.30 con il laboratorio ‘Giochiamo con i libri’ riservato ai bambini dai 3 ai 5 anni. Si tratterà di un’esperienza di lettura inclusiva, a partire dai libri della casa editrice Telos MuMu – Multimedia e Multilingue. Verranno utilizzati albi illustrati per esplorare i primi meccanismi narrativi, per imparare la propria lingua e familiarizzare con le lingue straniere, per interagire con supporti digitali e audiolibri. In particolare, verranno utilizzati alcuni titoli inseriti nella valigia di libri inclusivi ‘Mamma Lingua – Storie per tutti nessuno escluso’.

Dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, si terrà il 16 luglio, dalle 18.00 alle 19.30 il laboratorio ‘Il corpo felice’. È un’attività per allenare la percezione sensoriale attraverso il massaggio, il rilassamento, l’attenzione al respiro, semplici coreografie prese in prestito dalle danze tradizionali pugliesi, con piccoli esercizi di gruppo, individuali o di coppia. Si consiglia l’utilizzo di abiti comodi e freschi, calze antiscivolo, un asciugamano o un tappetino yoga per il massaggio e il rilassamento, un foulard per bendare gli occhi, acqua.

Si conclude, infine, con un incontro dedicato a genitori e figli, questa seconda edizione di ‘Aperto per ferie’. ‘A fiori di pelle’ è il laboratorio in programma il 18 luglio dalle 18 alle 19.30, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni con i rispettivi genitori. Grandi e piccoli sono invitati a giocare con le parole, con il suono della pagina dei libri selezionati, senza dimenticare l’ironia e la forza delle immagini. I genitori potranno nominare, coccolare, toccare le singole parti del corpo dei loro figli e comunicare con loro in un modo nuovo attraverso i libri e le storie. La lettura, infatti, consolida la relazione tra adulto e bambino e facilita il processo di reciproca conoscenza. I libri utilizzati durante i laboratori sono disponibili al prestito.