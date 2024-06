Il Teatro del Pollaio rende omaggio a Fabrizio De Andrè

Si chiama ‘A cielo e denaro’ ed è la nuova produzione musicale targata ‘Teatro del Pollaio che andrà in scena il 25 giugno alle 21 nella sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania. In scena Stefano Consiglio (voce), Elena De Bellis (violino e voce) e Yuri Pippo (chitarra) che guideranno il pubblico in un viaggio tra le parole e le note dell’indimenticato Fabrizio De Andrè eseguendo una selezione dei suoi brani più significativi.

Oltre alla musica, il trio arricchirà l'esperienza condividendo aneddoti e storie che hanno illuminato la vita e le ispirazioni dietro le canzoni del cantautore genovese, offrendo così un'immersione profonda nel suo mondo artistico e personale.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 347.6656587-328.2929556.