Al Teatro Giordano una serata tributo ad Angelo Cavallo

Martedì 7 maggio alle 20.30 (ingresso alle 20) al teatro Umberto Giordano va in scena ‘Angelo Cavallo. L’uomo del Tavoliere’, un tributo in musica, immagini e parole del manager scomparso lo scorso 19 marzo.

Impresario, manager di successo, organizzatore di eventi, talent scout, scrittore, narratore, influencer ante litteram quando i social network non esistevano, innovatore e profondo conoscitore delle musiche del mondo, innamorato delle tradizioni garganiche ed artefice della seconda vita artistica del cantastorie di Apricena Matteo Salvatore, è stato uno dei protagonisti della scena culturale (non solo locale) degli ultimi decenni. Il 7 maggio è il giorno del suo compleanno, e i familiari, gli amici, i tanti artisti che ha lanciato hanno organizzato questa serata-tributo con il patrocinio dell’amministrazione comunale che ha colto lo spirito dell’iniziativa e riconosciuto l’importanza di una figura così significativa per il territorio.

La serata, che prende il titolo da una canzone inedita che Matteo Salvatore dedicò proprio ad Angelo Cavallo, vedrà alternarsi sul palco testimonianze, canzoni eseguite dal vivo (tra gli ospiti annunciati, Eugenio Bennato, Mimmo Epifani, alcuni componenti degli X-Darawish), proiezioni e contributi video, reading ispirati ai suoi romanzi. La conduzione è affidata a Mario De Vivo. L’ingresso è libero.