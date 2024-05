Al Teatro Giordano una serata per ricordare Luigi Pinto e la strage di piazza della Loggia

Una serata per ricordare Luigi Pinto, l’insegnante foggiano vittima dell’attentato di piazza della Loggia a Brescia il 28 maggio del 1974. È quella che si terrà a Foggia al Teatro Umberto Giordano sabato 1 giugno a partire dalle 19.30 (ingresso alle 19).

Ad aprire i lavori saranno la segretaria generale nazionale FLC CGIL Gianna Fracassi, e Nunzia Pinto sorella di Gino. A seguire alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo ‘Gino’ del Teatro della Polvere-Produzioni AVL con testo di Marcello Strinati e per la regia di Mariangela Conte. In scena gli attori Stefano Corsi, Luca Citarelli e Tony Mancini e le attrici Deborah Carlucci e Anna Laura d’Ecclesia che racconteranno una delle più terribili stragi della storia d’Italia, della quale ricorre il cinquantenario: il 28 maggio 1974 una bomba nascosta in un cestino portarifiuti esplose a Brescia, in Piazza della Loggia, mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo di matrice neofascista. Centodue i feriti e nove i morti, tra i quali l’insegnante e sindacalista foggiano Luigi Pinto.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Foggia. I biglietti disponibili sono i palchi di seconda e di terza fila numerati e il loggione (non numerato), sono gratuiti fino ad esaurimento posti e si possono ritirare dal 23 maggio al botteghino del teatro, la mattina dalle 9 alle 12, e il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15 alle 17.