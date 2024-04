A Foggia tappa conclusiva del Giro del Mediterraneo di ciclismo femminile

Partirà da Foggia, martedì 23 aprile alle 11 da piazza Cavour la tappa conclusiva del ‘Giro del Mediterraneo in Rosa 2024’, competizione internazionale di ciclismo femminile. La gara, cinque tappe tra Tirreno e Adriatico, interessa due regioni (Campania e Puglia) e registra la partecipazione di ventuno squadre con 126 atlete provenienti da diversi paesi del Mediterraneo. La tappa conclusiva che prenderà il via da Foggia con arrivo sui Monti Dauni a Motta Montecorvino, prevede l’attraversamento del centro della città da parte della carovana.

La passerella per le strade di Foggia da parte di una delle più importanti competizioni ciclistiche internazionali femminili, interesserà ampie zone della città e, per ragioni di sicurezza, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare del centro e di alcune strade urbane, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e di polizia.

Martedì 23 dalle 6 del mattino e sino a fine esigenze è prevista la totale chiusura di Piazza Cavour, via Lanza e Piazza Giordano. Queste, invece, le strade che, a partire dalle 11 di martedì e sino a fine esigenze, saranno chiuse al traffico perché percorse dalle cicliste in uscita dalla città: corso Cairoli, piazza XX settembre, corso Garibaldi (tratto compreso tra via Dante e via Fuiani), via Fuiani (tratto compreso tra corso Garibaldi e via Manzoni), piazza Aldo Moro (tratto compreso tra via Fuiani e via Muscio), viale Giotto (semicarreggiata destra con direzione di marcia compreso tra piazza Moro e via Altamura), via Altamura (tratto compreso tra via Menichella e via Lucera), via Lucera (tratto compreso tra via Altamura e la SS.17). Il Capolinea degli Autobus Ferrovie Del Gargano verrà spostato temporaneamente da Via Galliani a Via Guglielmi.

Lungo le strade interessate dal circuito - e in alcune zone limitrofe - divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 6 del mattino di martedì 23 aprile e sino al termine del passaggio della carovana del giro. La Polizia locale, nelle zone interessate, nei prossimi giorni provvederà ad informare con comunicazioni dedicate la cittadinanza. Le auto delle persone diversamente abili titolari di concessione ubicata nelle aree interdette sosteranno nelle vie limitrofe. Tra le altre prescrizioni imposte per martedì mattina, il divieto di vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina lungo il percorso di gara e nei 200 metri limitrofi.