Giornata di sport, cultura e salute mentale con l'evento 'Il Foggiano nel mondo'

Si chiama ‘Il Foggiano nel mondo’ ed è l’evento organizzato dall’Anpis Puglia in collaborazione con l’ODCEC e la ASD Norandacity fc (Australia), che si terrà il 28 giugno nel capoluogo dauno. Si tratta di una iniziativa sportiva e culturale sul tema del valore dell’appartenenza al territorio nativo e sulla promozione di processi di integrazione sociale di persone con svantaggi psico-sociali.

La manifestazione prevede la partecipazione di Foggiani residenti all’estero (e non solo) e in particolare in Australia, e sarà arricchita dal coinvolgimento delle realtà associative e imprenditoriali locali al fine di valorizzare la storia e il patrimonio della città, la cultura dell’accoglienza, dell’accettazione e del rispetto di qualunque forma di diversità.

Start alle 11 presso la sala consiliare del Comune di Foggia dove si svolgerà la cerimonia di accoglienza della Delegazione Australiana, dei promotori dell’evento e delle realtà partecipanti alla presenza della sindaca Maria Aida e dell’Amministrazione, delle autorità locali, religiose e militari. Alle 12.30 visita guidata presso i luoghi storici della città con una guida abilitata. Alle 18 momento ‘sport solidale’ presso il campo di calcio ‘Lucky Park’ ex F.I.G.C. (in piazza Achille Donato Giannini, 1).

Con la conduzione a bordo campo dell’artista Stefano Bucci accompagnato dalla musica del d.j. Filippo Tirella e dalla presenza di artisti, giornalisti, ex glorie del Foggia e imprenditori locali, si disputerà un quadrangolare con le squadre Asd Norandacity fc (Australia), ODCEC Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Foggia, SIAP Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, Stars Foggia Calcio (Giornalisti, Politici, Artisti locali, ex glorie del calcio). A seguire ci saranno le premiazioni.