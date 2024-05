A Foggia uno spettacolo con gli stuntman di ‘Fast & Furious’

A Foggia ritorna lo spettacolo degli stuntman con ‘Big Show Roller Cars’. Il team di Didi Bizzarro (formato da cascatori che hanno partecipato a film d'azione come ‘Fast & Furious’, ‘Mission Impossible’, ‘Equalizer’) si esibirà in una serie di spettacoli mozzafiato nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Foggia sabato 18 e 25 maggio e 1 giugno alle 16 e alle 18.30, mentre domenica 19 e 26 maggio e 2 giugno alle 11, alle 16 e alle 18.30.

Per l’occasione il pubblico potrà provare l’ebrezza di salire a bordo dei mezzi con gli stunt-man per vivere lo spettacolo da protagonista. Previste esibizioni con auto e camion su due ruote, stuntriding con moto e quad, freestyle motocross ed effetti cinematografici. I biglietti sono acquistabili on line su www.big-show.it o al botteghino. Per informazioni chiamare il numero 342.1302672.