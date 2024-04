Lutto in famiglia per Nino Frassica, rinviato a novembre lo spettacolo in programma al 'Giordano'

È stato rinviato all'8 e 9 novembre prossimi lo spettacolo di Nino Frassica con i Los Plaggers, in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio prossimi. L'artista siciliano è stato colpito da un lutto per il quale non ha presenziato alla puntata di 'Che Tempo che fa' - di cui è uno degli ospiti fissi - di domenica scorsa ed è stata rinviata anche la data prevista a Isernia lo scorso 27 aprile.

I biglietti già acquistati saranno validi anche per le nuove date. C'è comunque la possibilità di ottenere il rimborso.

Per i biglietti acquistati online su vivaticket.com il rimborso potrà essere richiesto entro il 31 maggio dall'acquirente dei biglietti, dopo aver effettuato l'accesso al sito con le proprie credenziali.

Per chi avesse acquistato il biglietto in un punto vendita Vivaticket, occorrerà registrarsi sul sito vivaticket.com (se non ancora registrato) e procedere alla compilazione del modulo di richiesta entro il 31 maggio.