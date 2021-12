Risate per beneficenza: Lions Club e Santino Caravella insieme per donare ludobarelle ai bambini del Policlinico

Tornano gli spettacoli di beneficenza del Lions Club Foggia Federico II di Svevia che, mercoledì 5 gennaio dalle ore 20.30, coinvolgeranno il famoso comico e attore Santino Caravella per donare ludobarelle ai bambini del Policlinico di Foggia.

Lo spettacolo inedito “Se non pigli la Puglia stai messo male male male” permetterà di ridere per oltre un’ora grazie al meglio delle performance di Santino Caravella, comico e attore foggiano famoso in tutta Italia grazie alla partecipazione in celebri programmi come “Made in Sud” (RaiDue), “Comedy Central” (SKY) e la conduzione di programmi come “Challenge 4” su Rai4.

Lo spettacolo sarà soprattutto un’occasione per fare una buona azione: raccogliere fondi per donare ai piccoli pazienti del Policlinico di Foggia un sorriso.

Con il ricavato, infatti, verranno acquistate delle ludobarelle: barelle che diventano automobili magiche che accompagnano i bambini verso cure lunghe e dure da affrontare, elementi che farebbero felici i tanti bambini ricoverati a Foggia.

Promotore dell’iniziativa benefica è il Lions Club Foggia Federico II di Svevia in collaborazione con il Governatore del Distretto 108 AB Flavia Pankiewicz, Lions Club Foggia Host, Lions Club Foggia Arpi e con il patrocinio gratuito della Provincia di Foggia.

Per ogni informazione e per partecipare all’evento si potrà contattare il numero telefonico 334 985 5240 o recarsi presso l’ufficio della startup Trawellit srl sito in via Dante Alighieri, 6, Foggia (FG) (dal lunedì al venerdì: 9.30-13.30 e 15.00-18.00 oppure su appuntamento).

Posti limitati. Per accedere sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

Si ringraziano gli sponsor Mercati di Città la Prima e MP Motors per il supporto.