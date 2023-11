Sold out per lo spettacolo 'Vasame', la Laurito ringrazia Foggia: "Sono felicissima, vi aspetto"

Forse non se lo aspettava, Marisa Laurito. Ad una settimana dalla tappa foggiana, il suo spettacolo ‘Vasame’ ha fatto registrare il sold out. E così, l’attrice e conduttrice partenopea ha deciso di ringraziare gli spettatori di Capitanata con un video.

Seduta probabilmente nel salotto di casa sua, occhiali scuri sul naso ecco il suo messaggio per la città: “Sono felicissima di ritornare a Foggia al Teatro del Fuoco. Che bello, tutto esaurito! Siete stati bravissimi! Vi aspetto” dice entusiasta. E poi rilancia: “Che bello, già tutto esaurito. Eh, dobbiamo fare 7-8 repliche”.

‘Vasame. L'amore è Rivoluzionario’, in scena sabato 18 novembre alle 21, apre la nuova stagione del Teatro del Fuoco organizzata dall'associazione culturale ‘Musica e Sorrisi’. Con lei sul palco il cantautore Enzo Gragnaniello (‘Vasame’ è, infatti, il titolo di una sua famosa canzone) che in un altro video, girato nel camerino prima di andare in scena durante una delle scorse tappe della tournée, durante uno scambio di battute proprio con la Laurito assicura che sul palco foggiano ci sarà “tanta passione” come il nome del teatro che li ospiterà richiede.

Anche perché, come recita il titolo dello spettacolo, protagonista della serata sarà l’amore, raccontato e cantato dalla Laurito e dalle musiche di Gragnaniello nelle sue tenere, struggenti e divertenti sfaccettature. L’obiettivo sarà quello di mostrare al pubblico come la chiave di tutto sia quel sentimento semplice e complesso allo stesso tempo, chiamato ‘ammore’.