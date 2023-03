Sofia Gottardi apre la rassegna di stand-up comedy della Piccola Compagnia Impertinente

Quattro venerdì dedicati alla comicità con gli artisti di Comedy Central. Parte il 10 marzo, alle 21, al Piccolo Teatro Impertinente di Via Castiglione 49 a Foggia, la rassegna di stand-up comedy all'interno della stagione 2022/2023 della Piccola Compagnia Impertinente. “Saranno serate di divertimento e condivisione – spiega Antonio Diurno, curatore della mini rassegna - in una cornice informale e stimolante come sempre si è dimostrata saper essere la Piccola Compagnia Impertinente. Quando il direttore artistico, Pierluigi Bevilacqua, mi ha affidato il compito di organizzare questi quattro appuntamenti, ho pensato subito all’impatto positivo che potessero avere sul pubblico della nostra città, con particolare riferimento ai più giovani, scegliendo artisti che utilizzano un linguaggio e una comicità, senza dubbio, molto vicini a loro".

Ad aprire la sequenza questo venerdì sarà la comica vicentina Sofia Gottardi con lo spettacolo “Sofia fa le cose”. Classe 1996, dopo una carriera come cestista in serie A, Gottardi dismette i panni da atleta per dedicarsi alla stand-up dal 2014. In “Sofia fa le Cose” vengono affrontati argomenti come il sesso, la paura di non essere accettati, il rapporto con la famiglia, il sentirsi outsider. Lo spettacolo è permeato dal desiderio di divertirsi in modo leggero, stralunato, prendendo in giro i propri difetti e il proprio essere “strani”.