Al Teatro del Fuoco show in tre serate della Scuola di Danza Tersicore

Dall’Inferno al Paradiso, nel fantastico mondo di Barbie e in viaggio tra le isole del Pacifico: lo show di fine anno della Scuola Tersicore è un racconto di formazione a passo di danza, che affronta anche temi spinosi come il sessismo e il patriarcato.

Quest’anno saranno tre le serate del saggio spettacolo di fine anno accademico 2023/2024. Sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, con ingresso alle 20.30, insegnanti, allieve e allievi, con la partecipazione degli attori del Teatro della Polvere, in tre atti, presenteranno ‘La Divina Commedia’, ‘This is Barbie’ e ‘Oceania’. Direzione artistica e coreografie sono firmate da Paola Lo Prete, Loredana Lo Prete e Giada Ordine, insegnanti della scuola di danza fondata e diretta da Anna Colucci. Si alterneranno danza classica e contemporanea nel cammino di Dante alla tormentata ricerca di se stesso, moderna con la bambola più amata di sempre e propedeutica per l’avventura di Vaiana.

La Scuola Tersicore dal 1977 è un punto di riferimento per la danza sul territorio di Capitanata e ha visto negli anni ampliare il team – di tradizione familiare – con giovani insegnanti, organizzare stage con insegnanti italiani e stranieri. A febbraio, la Scuola ha vinto il primo premio nella categoria danza classica coreografia di gruppo/passo a due alla prima edizione del ‘Festival della Danza’ promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti.