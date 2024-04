Serata di beneficenza per pazienti stomizzati con Fabio e Dino

Una serata di beneficenza per sostenere i pazienti stomizzati è quella in programma venerdì 3 maggio al Teatro del Fuoco alle 21. Sul palco di vicolo Cutino saliranno Fabio Conticelli e Dino La Cecilia con lo spettacolo ‘Collocazione provvisoria’ (scritto con Aldo Augelli e Fabio Di Credico) per raccogliere fondi a favore di A.STOM aps (Associazione Stomizzati Foggia APS) che nel 2022 ha fatto partire il progetto di un ambulatorio dedicato ai pazienti stomizzati e alle loro famiglie.

L’attività ambulatoriale sperimentale iniziata l’8 gennaio di quest’anno, si svolge attualmente per 2 pomeriggi a settimana, il lunedì e giovedì dalle 17 alle 19. L’ambulatorio visita su appuntamenti organizzati dal personale volontario dell’associazione con valutazione post-operatoria e indicazioni sulla gestione della stomia (stoma – care), compilazione del programma definitivo per la fornitura dei dispositivi protesici, stesura del programma riabilitativo con interventi educativi agli utenti e ai loro familiari e monitoraggio della stomia, mediante controlli periodici ambulatoriali.

L’evento del 3 maggio gode del patrocinio della Provincia di Foggia e del Comune di Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3792179157.