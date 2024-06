A Foggia serata di beneficenza con Nicolò Govoni e 'Still I Rise'

Ospite a Foggia dell’associazione ‘I fiori blu’ il prossimo giovedì 6 giugno, Nicolò Govoni. L’appuntamento è alle 20.30 a Palazzo Dogana in occasione della serata di raccolta fondi durante la quale lo scrittore e fondatore di ‘Still I Rise’ si racconterà al pubblico. Il totale del ricavato sarà devoluto per l’apertura e l’avviamento di una scuola internazionale per bambine e bambini vulnerabili a Mumbai, in India.

A Palazzo Dogana sarà anche allestita la mostra ‘Through Our Eyes’ composta da quaranta immagini fotografiche realizzate dagli studenti delle scuole di ‘Still I Rise’. L’esposizione sarà visitabile dal 5 al 16 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

Nicolò Govoni. Classe 1993, è uno scrittore e attivista per i diritti umani, Presidente e CEO di ‘Still I Rise’. All’età di 20 anni inizia la sua prima missione di volontariato in un orfanotrofio in India dove resta per quattro anni e durante i quali si laurea in giornalismo. Nel 2018 si sposta sull’isola di Samos in Grecia e fonda ‘Still I Rise’, un’organizzazione umanitaria che apre scuole di emergenza e scuole internazionali per bambini profughi e vulnerabili e oggi operativa tra Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Colombia e Yemen.

Nel 2020 Nicolò viene nominato per il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno a favore dell’educazione e della protezione dei bambini rifugiati, riceve il Premio CIDU per i Diritti Umani dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il Premio ‘I fiori blu’ per il libro ‘Se fosse tuo figlio’. Nel 2022 l’organizzazione da lui fondata riceve il Premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale e nel 2023 viene nominata al Nobel per la Pace. Oggi Nicolò vive in Kenya e dirige le operazioni dell’organizzazione in quattro continenti.

Ha pubblicato con Rizzoli ‘Bianco come Dio’ (2018), ‘Se fosse tuo figlio’ (2019), il libro fotografico ‘Attraverso i nostri occhi’ (2020), ‘Fortuna’ (2021), ‘Ogni cambiamento è un grande cambiamento’ (2022) e con Still I Rise - Edizioni ‘Altrove’ (2023).